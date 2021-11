Malgré la hausse des prix, ne vous passez jamais de pneus hiver

Depuis le 1er novembre, les automobilistes qui circulent dans les départements français situés dans des massifs montagneux ont l'obligation d'équiper leur véhicule de pneus hiver (ou d'au moins détenir des chaînes ou des chaussettes à neige dans leur coffre). À défaut, ils s'exposent à une amende de 135 euros et à une éventuelle immobilisation de leur véhicule.

Cependant, il n'y aura pas de sanction cet hiver. "Nous avons décidé de faire de la pédagogie pour la saison 2021-2022, où cette amende ne sera pas appliquée", selon une déclaration de Joël Giraud, le secrétaire d'État français à la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, dans L'Est Républicain.

Depuis le 1er janvier 2021, le prix des pneus a augmenté de 8%.

Qu'à cela ne tienne, ce changement de législation française a eu pour effet de provoquer une hausse de la demande de pneus hiver en Belgique, d'après Karyn Vanhamme, la directrice de Pneu Vanhamme. Mais y aura-t-il assez de stocks pour tous?

Contrairement à la tendance actuelle, il n'y a pas de pénurie particulière à signaler dans ce secteur. "Chaque année, nous précommandons entre 6.000 et 8.000 pneus et jusqu'ici toutes nos commandes ont été honorées", témoigne-t-elle.

Hausses tarifaires

En revanche, ce secteur a connu lui aussi des augmentations de prix consécutives à la hausse du coût des matières premières, de l'énergie et du transport.

"Les prix pour les pneus hiver ont augmenté trois fois depuis le début de cette année, de 8 à 10% au total", précise-t-elle.

Pierre Boonen, le gérant de Monsieur Pneu confirme cette tendance. "Nous avons connu plusieurs petites augmentations de prix cette année, qui se chiffrent à environ 8%, avec une hausse plus prononcée pour les produits fabriqués en dehors de l'Europe et qui ont donc été fortement impactés par les prix du transport maritime."

Sécurité

Bien que les pneus hiver ne soient pas obligatoires en Belgique, il vaut quand même toujours mieux s'en équiper à partir de la saison d'automne: ils sont plus efficaces que les pneus standard sur des routes humides, grasses ou rendues glissantes à cause de la chute des feuilles mortes.

Techniquement, à 80 km/h, une voiture équipée de pneus hiver a besoin de 70 mètres pour s’arrêter, contre 110 mètres pour le même véhicule monté sur des pneus standard.

En outre, un pneu standard devient nettement moins performant quand les températures se rafraîchissent! Sous une valeur de 7°C, il a tendance à se durcir et donc à moins adhérer à la route.

Notez que peu importe le type de pneu, une voiture patinera d’office sur le verglas. Toutefois, le conducteur équipé de pneus hiver parviendra à donner une direction à sa voiture.

Combien ça coûte?

En 2017, il fallait compter sur un budget moyen de 500 euros pour un set de 4 pneus, leur montage, l’équilibrage et le coût d’entreposage des pneus standard. Désormais, ce budget tourne davantage autour des 560 euros.

C'est, en moyenne, le budget à prévoir pour 4 pneus hiver, le montage, l'équilibrage et le coût d'entreposage des pneus standard.

Mais si vous possédez déjà un set de pneus et que vous n'avez pas besoin d'un service d'entreposage, la permutation de vos pneus vous coûtera environ 75 euros.

Notez qu'il est plus que temps de prendre rendez-vous pour effectuer cette permutation, car plus les conditions météorologiques vont se dégrader, plus il sera compliqué d'obtenir un rendez-vous rapidement auprès d'un garagiste ou d'une centrale de pneus.

"Nous travaillons avec ou sans rendez-vous, et il est possible actuellement d'avoir un rendez-vous dans les 48 heures", explique Pierre Boonen. "Chez nous aussi", ajoute Karyn Vanhamme, "il est encore possible d'avoir un rendez-vous du jour au lendemain ou du moins dans la semaine."

Choisir des pneus

Lorsque vous achetez des pneus neufs ou d'occasion, vérifiez toujours leur âge - à l'aide de leur code de production - et évitez ceux qui ont plus de six ans. Avec le temps, leur gomme durcit, ce qui a pour conséquence de réduire leur adhérence à la route. Par exemple, l’inscription 2219 signifie que le pneu a été fabriqué la 22e semaine de l’année 2019.

Neufs ou d'occasion, évitez d'acheter des pneus qui ont plus de 6 ans.

De plus, la mention "M + S" (Mud+Snow ou Boue+Neige) est généralement insuffisante. Pour s’assurer que les pneus présentent des caractéristiques de conduite élevées sur neige et sur glace, il faut vérifier qu’ils soient pourvus du pictogramme alpin (qui symbolise un flocon intégré à une montagne).