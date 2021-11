Mes vacances au ski sont-elles compromises?

La hausse des contaminations en Europe et l’émergence du variant Omicron ont entrainé une vague de renforcement des mesures anti-covid dans plusieurs pays du continent européen. Et certains d’entre eux pourraient bien jouer les trouble-fêtes de vos prochaines vacances au ski, même si vous êtes vaccinés. Que prévoient exactement ces mesures?

Suisse

Depuis le 26 novembre, les personnes en provenance de divers pays – dont la Belgique – doivent présenter un test covid négatif pour se rendre sur le territoire helvétique et se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Cette mesure a été prise dans le but d’empêcher, "dans la mesure du possible", la propagation du nouveau variant, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).