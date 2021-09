Nos conseils pour déjouer les fraudes les plus répandues

En 2020, le SPF Économie a reçu 55.755 signalements de fraudes , soit une hausse de plus de 30% par rapport à 2019 . C’est ce qui ressort du rapport annuel 2020 de l'Inspection économique.

Si le nombre de signalements augmente chaque année, notamment en raison de la notoriété croissante du Point de contact , cette hausse de plus 30% est "principalement due à l'augmentation du nombre de signalements en raison de la crise du coronavirus", estime le SPF Économie.

1/ Achat et vente en ligne

Un signalement sur cinq en 2020 concernait une fraude lors de l'achat et de la vente en ligne de biens et services.

Or, moyennant quelques précautions et réflexes, il est possible d'effectuer des achats en ligne en toute sécurité, que ce soit auprès d'un professionnel ou d'un particulier. Voici une dizaine de conseils pour acheter en ligne sans risque.