Où trouver l'abonnement mobile taillé pour vous?

Depuis le 24 septembre 2021, le paysage mobile belge s'est doté d'un nouvel acteur baptisé Hey! Il s'agit en fait d'une marque mobile exclusivement digitale, lancée par Orange Belgique. En d'autres termes, ses services ne peuvent être achetés qu'en ligne. Son offre se compose (pour le moment) de trois abonnements mobiles destinés à un public à la recherche de prix très agressifs.

Vue en plein écran ©Hey!

Ce qui est clairement le cas, surtout pour ceux qui n'ont d'yeux que pour les données mobiles. Par exemple, son offre à 15 euros/mois comprend 10 GB de données mobiles. Pour le même prix, Mobile Vikings et Youfone ne proposent que 5 GB et Base 3 GB.

Cependant, ces trois opérateurs mobiles offrent les appels illimités pour ce prix alors que Hey! se limite à 200 minutes par mois. En outre, un abonnement à Mobile Vikings ou à Base permet de profiter d'avantages supplémentaires.

Dans le premier cas, il est possible de réduire tout ou partie de la facture mensuelle grâce à un programme de fidélité. Dans le deuxième cas, il est possible de reporter au mois suivant les données mobiles non utilisées.

De son côté, Proximus est complètement hors course avec un abonnement plus cher (15,99 euros), limité à 2 GB et à 120 minutes d'appels (ce qui fait 80 minutes mensuelles de moins que l'offre à 15 euros de Hey!).

Proximus dispose lui aussi d'une marque low cost avec Scarlet. Mais ce n'est pas forcément un bon plan pour ceux qui cherchent un maximum de data à prix cassés: 3 GB pour 13 euros/mois ou 6 GB pour 18 euros/mois.

Appels illimités

Si l'offre à 15 euros de Hey! vous fait de l'œil mais que les 200 minutes d'appels sont un frein, il existe un bien meilleur plan sur le marché et celui-ci se trouve chez … Orange Belgique. Cet opérateur dispose temporairement d'une offre promotionnelle (uniquement accessible en ligne) très alléchante sur son abonnement Go Plus, qui comprend lui aussi un volume de surf mensuel de 10 GB.

16€ Tarif mensuel Go Plus d'Orange (20 euros/mois), un abonnement qui inclut les appels illimités et 10 GB, est moins cher pour toute souscription en ligne.

En boutique, cet abonnement qui inclut les appels illimités est facturé 20 euros/mois. Mais en ligne, il est proposé au prix de 16 euros/mois pour une période de 12 mois.

Les appels illimités et 10 GB de données mobiles, c'est également une offre facturée 20 euros/mois par Base et qui bénéficie d'une belle réduction en ligne de 50%. Soit un abonnement à 10 euros/mois. Cependant, cette réduction n'est valable que pendant trois mois. Ceci dit, changer régulièrement d'abonnement – pour profiter en permanence des meilleurs tarifs – n'a rien de compliqué (voir encadré ci-dessous).

Tout illimité

Hey! ne propose pas d'abonnement illimité au niveau des données. Toutefois, aucun autre opérateur n'offre autant de données (40 GB) pour un prix mensuel de 25 euros (qui inclut cette fois-ci les appels illimités) ou proche de celui-ci.

Vous souhaitez changer d'abonnement? Votre nouvel opérateur s'en charge gratuitement.

Par exemple, chez Mobile Vikings, pour le même prix, l'abonné reçoit un volume de 12 GB de surf. Celui-ci grimpe à 15 GB pour le même tarif chez Youfone. En revanche, il faut débourser 4 euros de plus (29 euros/mois) pour obtenir un volume de 16 GB chez Base.

Chez Proximus, comptez 26,99 euros/mois pour 10 GB. Or, pour rappel, 10 GB reviennent à seulement 15 euros chez Hey!. Et pour un 1 euro/mois de plus, vous avez même les appels illimités via Orange.

Si vous êtes quand même à la recherche d'un abonnement qui promet un volume illimité de données mobiles, l'offre la moins chère du marché se trouve chez Mobile Vikings, à savoir 29 euros/mois.

Lire aussi L'IBPT veut encadrer les offres illimitées qui ne le sont pas

Pour obtenir du 100% illimité chez Orange ou chez Base, un abonné doit dépenser 40 euros/mois. Mais à nouveau, si l'abonnement est souscrit en ligne, vous pouvez bénéficier d'une belle réduction. Si tel est le cas, Orange ne vous facturera que 30 euros pendant six mois et Base 20 euros pendant trois mois.

Proximus est le seul opérateur à proposer un abonnement qui ne réduit pas la vitesse de téléchargement au-delà d'un certain volume de consommation.

Du côté de Proximus, c'est plus: 43 euros/mois (ou 30 euros/mois pendant six mois pour une souscription en ligne comme chez Orange) pour son offre Mobilus 5G Unlimited. Il n'est pas nécessaire d'avoir un smartphone compatible avec la technologie 5G pour en profiter.

Ceci dit, avec sa nouvelle offre illimitée (baptisée 5G Unlimited Premium), Proximus est actuellement le seul opérateur à proposer un abonnement qui ne réduit pas la vitesse de téléchargement en Belgique au-delà d'un volume de consommation de 25 ou 30 GB. Il coûte 50 euros/mois (ou 34 euros durant six mois). En revanche, la vitesse sera réduite au-delà d'une consommation de 50 GB au sein de l'Union européenne.