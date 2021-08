Profitez-vous des avantages fournis par votre opérateur télécom?

Actuellement, l’abonnement appels (et SMS) illimités le moins cher du marché revient à 15 euros. Il peut être souscrit au choix chez Base ou chez Mobile Vikings. Cependant, il y a quelques différences entre ces deux offres. La première se situe au niveau du volume de surf. Chez Base, l’abonné dispose d’un volume mensuel de 3 GB, alors que chez Mobile Vikings il a droit à 5 GB.

L’autre grande différence se situe au niveau des avantages liés à ces deux abonnements. Base en offre systématiquement deux avec chacun de ses abonnements: Data Jump et Free Data Day.

Dans le premier cas, le volume de données mobiles non consommé à chaque fin de mois est automatiquement reporté au mois suivant. Dans le second cas, les abonnés profitent de 24 heures de données mobiles gratuites chaque premier jour du mois.

Réduction facture

De son côté, Mobile Vikings propose les Vikings Deals. Cet avantage correspond à un programme de fidélité qui permet aux abonnés de ne pas payer tout ou partie de leurs factures mensuelles.

En pratique, lorsqu’ils font des achats en ligne auprès des 200 partenaires de cet opérateur (dont Tui, Cool Blue, Nike, Collect&Go, etc), ils gagnent des Points Vikings qui leur permettent d’obtenir une réduction sur leur facture (1 point Mobile Vikings correspond à 1 euro de réduction).

Ils peuvent aussi obtenir des points, par exemple, sur une base mensuelle en restant abonnés à différents services (comme la plateforme de streaming Eleven Sports) ou en effectuant une transaction avec leur carte de débit Hello Bank! Une transaction donne droit à 0,5 point, et il est possible d’obtenir jusqu’à 5 points par mois de cette manière.

"Je suis client Mobile Vikings depuis le mois de janvier et grâce aux points emmagasinés, je vais seulement honorer en septembre ma troisième facture mobile depuis le début de l’année", témoigne Eric L.

41.869 factures Le nombre de factures qui ont été payées intégralement à l’aide des Points Vikings en 2020.

Et pour obtenir rapidement de tels points, il suffit parfois de changer quelques habitudes. "Désormais, je réserve l’entretien de ma voiture chez Auto 5 en ligne plutôt qu’au téléphone, ce qui me permet de récupérer 3 ou 4 euros. Lorsque je réserve un hôtel, je passe dorénavant par Booking (en vérifiant que le prix reste au moins équivalent à celui proposé par l’hôtel sur sa propre plateforme) et là encore, je récupère quelques euros qui vont me permettre de diminuer fortement le montant mensuel de mon abonnement mobile."

"En effet, nos utilisateurs gagnent en moyenne entre 3 et 4 Points Vikings par mois", explique Filip Aerts de Mobile Vikings qui précise qu’en 2020, 41.869 factures ont été payées intégralement à l’aide des Points Vikings.

Surf supplémentaire

"En outre, nous avons récemment lancé un nouvel avantage fidélité: les Clans Vikings. Grâce à lui, tous nos clients qui ont un abonnement à partir de 15 euros peuvent se regrouper dans un 'Clan' et recevoir des données mobiles en plus, chaque mois, tant qu'ils restent ensemble dans leur Clan."

Comment fonctionne un Clan?

Un Clan de deux personnes donne droit à 1GB/mois en plus. Si ces deux personnes recrutent un nouvel abonné pour Mobile Vikings, alors ils reçoivent tous les trois un bonus de 2GB/mois en plus.

Concurrence

Avec Orange Thank You, Orange propose aussi un programme de fidélité à ses abonnés. Celui-ci permet d’engranger des tickets de cinéma gratuits, des réductions pour des concerts ou d’autres sorties, mais également de recevoir des cadeaux à l’occasion de votre anniversaire (ou de l'anniversaire de l'opérateur) par exemple.

Plus vous êtes fidèle à Orange, plus les avantages reçus par cet opérateur seront importants.

Plus vous êtes fidèle à cet opérateur, plus vos avantages seront importants. Par exemple, ceux qui ont un abonnement depuis au moins 10 ans reçoivent un ticket de cinéma gratuit sur une base hebdomadaire, ainsi qu’une carte digitale RestoPass d’un an qui permet d’obtenir jusqu’à 50% de réduction sur une large sélection d’établissements.

Orange Thank You, ce sont aussi des missions à accomplir qui permettent de recevoir une récompense sous forme d’un livre, d’un coffret beauté, de gourmandises, etc. "En 2020, nous avons offert à nos clients des cadeaux divers pour une valeur de 2,7 millions d’euros", rapporte Orange.

Chez Proximus aussi, grâce au programme Enjoy!, les clients ont droit tout au long de l’année à des réductions auprès d’une série de partenaires. "Ce programme permet aussi de participer à des événements Proximus à petits prix, d’organiser des concours permettant de gagner des expériences uniques, etc.", ajoute Fabrice Gansbeke, son porte-parole.

Enfin, à l'instar de Base, VOO permet à tous ses clients de profiter de nombreux avantages dès le premier jour de leur abonnement (et sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre la moindre démarche, ni achat).