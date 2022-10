Que signifient les différents accords budgétaires pour vos finances?

Les accords budgétaires conclus la semaine dernière par les gouvernements fédéral, bruxellois et wallon, impacteront diversement vos finances et votre budget. Outre l'énergie, le volet "travail" est de loin le plus fourni, notamment pour aider à relever le taux d'emploi du pays et à activer un maximum de personnes, alors que les pénuries de main-d'œuvre handicapent les entreprises.