Quelle prime de rentrée recevrez-vous pour vos enfants?

Si vous répondez aux conditions, vous avez droit à

- une allocation de garde d'enfants de 3,29 euros par jour de garde (>5 heures) ou 1,65 euro (3 à 5 heures).

- une allocation préscolaire de 135,25 euros par an pour tous les enfants de 3 et 4 ans qui répondent aux conditions.

- une allocation scolaire pour les enfants qui fréquentent une école maternelle, primaire ou secondaire, destinée aux ménages à faible revenu. Son montant dépend des revenus, de la situation de la famille et du type d'enseignement suivi. Elle s'ajoute donc au supplément d'âge ou prime de rentrée scolaire.