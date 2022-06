Restez connecté à Internet à l'étranger

1/ Carte prépayée

Peu importe le pays visité, il est possible d’acheter une carte SIM locale prépayée. Mais à moins d’avoir un smartphone qui intègre deux emplacements pour carte SIM (un "Dual Sim"), vous ne serez plus joignable sur votre numéro de téléphone belge durant votre séjour.

2/ eSIM

3/ Wi-Fi de poche

De plus en plus de sociétés et de voyagistes proposent un Wi-Fi de poche. Il s’agit d’un petit boîtier qui permet de bénéficier d’une connexion internet haut débit et sécurisée (pour 5 appareils simultanément) dans plus d'une centaine de pays.