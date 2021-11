Soignants non vaccinés interdits de travail dès avril: et leurs revenus?

"Les contrôles et les éventuelles sanctions n'interviendront qu'à partir du 1er avril. En cas de non-respect de l’obligation vaccinale, la personne aura un avertissement par le directeur général Soins de santé de l’administration de la Santé, avec un droit de défense et d’explications du côté du professionnel. Mais sans justification valable, il ne pourra plus exercer : il sera privé de son visa ou enregistrement", selon la RTBF. D'ici là, d'autres changements légaux permettant l'accès et le contrôle de données privées de santé seront opérés.