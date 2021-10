Soignants non vaccinés interdits de travail: et leurs revenus?

Selon un schéma proposé par les employeurs, dès qu'un cadre juridique ad hoc aura été instauré - ce qui devrait être le cas fin 2021 ou tout début 2022 -, à l'issue d'une période transitoire de quelques semaines durant laquelle le personnel non vacciné pourra recourir à des tests, les soignants qui refuseraient toujours le vaccin verraient leur contrat suspendu pour une période de maximum 6 mois. Au-delà, le refus pourrait constituer un motif de rupture de contrat, estiment les représentants des employeurs au Conseil national du Travail (CNT).

Alors, plus de travail, plus de revenus? Quel serait l’impact d’une suspension du contrat de travail ou de l'impossibilité de travailler dans ce contexte particulier? Nous avons esquissé les scénarios possibles dans le cadre de la législation actuelle et pointé les problèmes. En effet, "toutes ces questions doivent encore être débattues", reconnaît le cabinet Vandenbroucke, sans commenter davantage.

Salariés

"Il semble que l'absence devrait pouvoir être imposée et appliquée unilatéralement par l'employeur. Une mesure disciplinaire devrait dès lors être prévue dans le règlement du travail de l'entreprise. Le congé sans solde ou l'absence autorisée sans solde ne sont pas envisageables, car les parties doivent dans ce cas se mettre d'accord. En tout état de cause, l'intention actuelle semble être de prévoir une absence sans salaire ni autre intervention", décrypte Ellen Van Grunderbeek, conseiller juridique chez Acerta. "Et rien n'indique que les travailleurs pourraient compter sur une compensation."

Concrètement, une suspension de contrat impacterait le droit aux congés annuels, la prime de fin d'année, le salaire garanti en cas de maladie, etc. Les droits en matière de sécurité sociale pourraient également être réduits.

Les avantages extralégaux seront peu courants dans le secteur des soins de santé. Le cas échéant, des accords doivent être conclus sur la manière de les traiter: le travailleur peut payer sa propre contribution pour l'utilisation pendant son absence, l'employeur peut demander de remettre ou d'acheter du matériel, etc", poursuit-elle.

En cas de licenciement, "nous devons actuellement conclure que les règles classiques s'appliquent. L'employeur devra notifier un préavis (avec exonération des prestations) au travailleur ou lui verser une indemnité de rupture sur la base de son ancienneté et de son salaire. L'employeur devra être très attentif au motif invoqué, afin d'éviter tout risque de licenciement manifestement déraisonnable et l'indemnisation associée", selon Ellen Van Grunderbeek.

Enfin, "le travailleur qui se retrouve involontairement au chômage, a en principe droit aux allocations de chômage, mais le bureau local de l'Onem évalue toujours les cas sur la base des spécificités", rappelle encore la spécialiste d’Acerta.

Flou et incertitude pour les indépendants

"Pour les professionnels de la santé indépendants, l’incertitude est encore plus grande", constate Karel Van den Eynde, expert chez Liantis. "Un arrangement spécifique devra être prévu. À ce stade, difficile de dire quelle piste sera suivie. Le gouvernement élaborera probablement un cadre législatif, mais cela peut prendre un certain temps. Et le CNT ne s'exprime pas sur la sanction en cas de non-respect de l’obligation par les indépendants. Son avis ne concerne que les salariés."

L'indépendant qui serait contraint d'arrêter ses activités parce qu'il refuse la vaccination aurait-il droit à une prestation sociale de type droit passerelle?

"Normalement, ça ne devrait pas être le cas", estime Karen Van den Eynde. Si l'on se réfère aux mesures existantes, "il pourrait prétendre au droit passerelle classique 'pour interruption forcée par décision d’un acteur économique tiers (le gouvernement) qui touche directement et significativement l’activité de l’indépendant, et échappe à son contrôle'", suggère Valérie Mawet, legal expert chez Partena Professional. Sauf que dans ce cas, "l’indépendant a une part de responsabilité dans ce qui arrive..."