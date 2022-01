Tout ce qu'il faut savoir à propos de la fibre

Alors que le déploiement de la fibre optique est en plein essor à la fois en Europe et en Belgique, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a lancé récemment un site internet – Infofibre – qui traite des différents aspects du déploiement de cette technologie. Il s’adresse à la fois aux utilisateurs, aux opérateurs et aux autorités publiques.

1/ Que puis-je trouver sur Infofibre?

Ce site propose des explications sur la technologie et une liste de fournisseurs de services de fibre optique.

Il répond également aux questions concernant le déploiement de la fibre optique dans la rue, sur les façades ou dans les immeubles à appartements en précisant les droits et obligations tant des opérateurs que des propriétaires de bâtiments.

Vous ne pouvez pas interdire à un opérateur télécom d'installer la fibre en façade.

Par exemple, "un opérateur télécom a le droit d'installer de la fibre optique en façade", explique l’IBPT. "Vous ne pouvez donc pas l'interdire. Il doit toutefois remplir un certain nombre de conditions, comme vous dire à l'avance comment et quand il souhaite installer la fibre optique. Vous pouvez ensuite vous concerter avec l'opérateur si vous n'êtes pas d'accord."

2/ Puis-je déjà être raccordé à la fibre?

Le site de l'IBPT sera amené à évoluer et il devrait notamment s'enrichir très bientôt d'une carte de Belgique où le déploiement de la fibre sera représenté.

3/ Quels sont les principaux avantages de cette technologie?

En bref, grâce à la fibre, il est désormais possible de surfer à la vitesse d'1 gigabit par seconde, c’est-à-dire à du 1.000 mégabits par seconde (1.000 Mbps).

Par exemple, avec une telle vitesse, télécharger un film de 1,6 GB ne prend que 13 secondes, ce qui permet entre autres de regarder en simultané sur plusieurs écrans du streaming vidéo en 4K, d'après les estimations fournies par Telenet.

À titre de comparaison, avec une connexion jusqu'a 100 Mbps (soit la vitesse maximale théorique qu'il est possible d'atteindre sur le réseau DSL de Proximus), il faut bien compter plus de deux minutes pour télécharger le même film.

4/ Ai-je déjà besoin de la fibre?

Tout dépend de la configuration de votre ménage (ou de votre colocation par exemple) et des habitudes de celui-ci.

Si, à l'heure actuelle, votre internet est rapide à tout moment et pour chaque membre du ménage (même pour celui qui joue à des jeux vidéos), vous n'en avez pas besoin.

Par contre, si votre expérience de vitesse et de fluidité n'est pas optimale lorsque plusieurs membres du ménage surfent en même temps, alors il serait peut-être temps d'envisager un petit coup de boost (et de stabilité) pour votre connexion internet.

5/ Y a-t-il déjà une offre chez mon opérateur télécom?

VOO. Grâce à son réseau HFC (Hybrid Fibre Coax), qui combine les technologies du câble coaxial et de la fibre optique, cet opérateur permet déjà d'obtenir une vitesse de téléchargement jusqu'à 400 Mbps. En outre, VOO a lancé l'option Gigaboost en avril 2021 à Liège.

À l’époque, cet opérateur avait annoncé que de nouvelles villes seraient ajoutées chaque trimestre. C'est déjà le cas pour Charleroi et Wavre, Bruxelles devrait suivre.

Comptez un supplément de 15 euros/mois pour profiter de cette option qui permet d'obtenir une vitesse jusqu'à 1.000 Mbps en téléchargement (download). Pour le téléversement (upload), la vitesse de pointe peut atteindre jusqu'à 20 Mbps. Il est possible de tester cette offre gratuitement et sans engagement pendant trois mois.

Proximus. Cet opérateur est déjà un peu plus avancé que VOO en termes de territoires conquis avec sa fibre. Son ambition: couvrir 70% des ménages belges pour 2028.

Au niveau du tarif, si vous passez par exemple d'un pack Flex (100/20 Mbps) à un pack Flex Fiber (1.000/50 Mbps), vous paierez seulement 5 euros de plus par mois.

Bon à savoir: l'opérateur Edpnet, qui a recours au réseau de Proximus, propose lui aussi une offre "fibre". Cependant, celle-ci se limite à 500 Mbps en téléchargement. Mais elle atteint 100 Mbps en téléversement.

Telenet. Cet opérateur propose une connexion internet de base (100/10 Mbps) limitée à un volume de surf de 150GB et une connexion illimitée plus rapide (300/20 Mbps). Si ce n'est pas assez, il faudra souscrire à l'offre One Up (1.000/40 Mbps) à 86 euros/mois. Celle-ci inclut d'office un numéro mobile 100% illimité.

Contrairement à la concurrence, Telenet est déjà en mesure d'offrir une vitesse de 1.000 Mbps sur l'ensemble de son réseau.

Orange. À partir du 17 janvier, la connexion internet d'Orange fournira une vitesse de téléchargement de 150 Mbps (contre 100 Mbps actuellement). Pour les téléversements, elle passera de 10 à 15 Mbps sur la zone de couverture de Telenet, et de 5 à 7,5Mbps pour ceux sur la zone de couverture de VOO.