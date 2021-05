Tout ce qu'il faut savoir pour voyager malgré le coronavirus

L'interdiction stricte des voyages non essentiels a pris fin le 18 avril 2021 au soir. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est tout à coup possible, depuis le 19 avril 2021, de partir à l'étranger sans conditions.

En effet, l'interdiction des voyages non essentiels traversant les frontières belges a été remplacée par un contrôle strict des obligations de dépistage et de quarantaine qui valent pour les retours de zones considérées comme à risque.

On reste sur un conseil de voyage négatif vers les zones rouges. Alexander De Croo Premier ministre

Par ailleurs, depuis le 19 avril, "on reste sur un conseil de voyage négatif vers les zones rouges" (voir question 1), selon le Premier ministre Alexander De Croo.

"Il est également important que les règles européennes concernant les voyages non essentiels en dehors de l'Union européenne restent en vigueur."

Autrement dit, il est à nouveau possible de voyager pour des raisons non essentielles mais ce n'est pas du tout recommandé par le gouvernement belge.

1/ Où puis-je voyager?

Vous pouvez voyager, pour des raisons non essentielles, là où bon vous semble à l'intérieur des frontières de l'Union européenne et de l'espace Schengen.

Mais attention, il y a des conditions d'accès à respecter (voir question 3), tandis que des mesures seront d'application (quarantaine et testing) à votre retour en Belgique en fonction du code couleur (vert, orange, rouge) attribué à votre pays de destination.

À ce propos, chaque dimanche, le portail info-coronavirus.be met à jour le code couleur des pays concernés.

Actuellement (à la date du 18 mai 2021), l’Islande est repassée en code vert dans sa totalité. Malte, le Portugal (en ce compris les Açores) et Saint-Marin sont en orange, ainsi que le département français de Mayotte.

Par ailleurs, quelques régions du Danemark, de l’Espagne (dont les Îles Canaries et les Baléares), de la Grèce, de la Finlande, de l’Irlande, de l'Italie et de la Norvège sont également en code orange. C'est aussi le cas pour une région en Autriche et en République Tchèque.

En code vert, il ne reste plus que quelques régions de la Finlande et de la Norvège.

Pour le reste, tous les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen sont en zone rouge.

Attention, lorsqu'une région ou un pays passe au rouge (lors de la mise à jour du dimanche), ce code couleur est applicable à partir du mercredi. Par exemple, à partir du mercredi 19 mai, deux régions de la Grèce et toute la Slovaquie passeront au rouge.

C'est déjà actuellement le cas du Vatican, de Monaco et d'Andorre.

Lire aussi | Ce qu’il faut savoir avant de réserver vos prochaines vacances

2/ Quid pour le reste du Monde?

Il n'est pas interdit de voyager en dehors de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Ceci dit, les zones vertes sont plutôt rares: l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud et Israël.

La Thaïlande est, par contre, repassée à l'orange, tandis que le reste du Monde est considéré comme étant en zone rouge.

Peu importe votre destination, n'oubliez pas de vérifier les conditions d'accès (question 3).

3/ Quelles sont les conditions à respecter pour aller à l'étranger?

Avant de quitter la Belgique, vérifiez les conditions d'accès au pays de destination.

Par exemple, pour entrer en France, il faut un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédant l’arrivée (voir question 9), sauf pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que pour les travailleurs transfrontaliers et les résidents des bassins de vie frontaliers situés à moins de 30 km de la frontière française pour des déplacements de moins de 24 heures.

Un nouveau test doit être fait en entrant sur le sol français. Sans test valable ou si le voyageur présente des symptômes, une quarantaine est exigée.

Vue en plein écran L'île italienne de Lampedusa. ©AFP

Ceci dit, en attendant la mise en place effective certificat sanitaire européen à la date du 1er juillet (voir par ailleurs), plusieurs pays sont occupés à progressivement relâcher leurs conditions d'entrée.

De fait, afin de relancer son secteur touristiques, l'Italie a annoncé - le 14 mai 2021 - la fin de la quarantaine de cinq jours imposée aux voyageurs en provenance des pays de l'UE.

De son côté, le Portugal autorise, depuis le 17 mai 2021, les voyages touristiques pour la plupart des pays européens (à l'instar du Royaume-Uni). Tous les passagers de plus de deux ans doivent toutefois présenter, avant l'embarquement, un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Par ailleurs, il n'y a plus qu'une seule condition pour voyager en Grèce: être vacciné ou présenter un test Covid négatif.

Le certificat numérique européen Covid doit aider les voyageurs à franchir plus aisément les frontières européennes en période de coronavirus, en vue de la saison estivale.

Attention, à partir du 1er juillet, le certificat vaccinal européen entrera en vigueur. Le document - baptisé "certificat numérique européen Covid" prendra la forme d'un code QR sur smartphone ou d'un papier.

Il est destiné à aider les voyageurs à franchir plus aisément les frontières européennes en période de coronavirus, en vue de la saison estivale.

Il constituera la preuve que son détenteur a été vacciné, ou qu'il a passé un test PCR daté de moins de 72 heures ou qu'il a passé un test antigénique négatif réalisé moins de 48 heures auparavant ou qu'il est immunisé (après avoir été contaminé jusqu'à six mois auparavant).

Par ailleurs, certains hôtels ou centres de vacances pourraient aussi vous imposer des conditions d'entrée.

C'est notamment le cas du Club Med. En effet, montrer un test Covid négatif ou une attestation de vaccination sera nécessaire cet été pour passer ses vacances "en toute sérénité" dans un Club Med, en France et dans le monde entier, a déclaré le patron du groupe Henri Giscard d'Estaing.

À l'arrivée des clients, "notre intention, c'est de demander un test et bien sûr, pas de test s'il y a eu vaccination", a-t-il affirmé sur RMC.

4/ Quand faut-il remplir le Passenger Locator Form?

Toute personne voyageant à l'étranger plus de 48 heures, et cela indépendamment du moyen de locomotion utilisé, doit obligatoirement remplir en ligne le "Passenger Locator Form" (PLF).

Vous pouvez le remplir deux jours avant le départ, ou quelques heures avant de partir, mais pas trois ou quatre jours à l'avance.

Une fois le formulaire rempli, vous recevrez un QR code par courriel. C'est la preuve que vous avez bien rempli le formulaire.

Les voyageurs qui reviennent en avion doivent montrer ce QR code lors de l'embarquement. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas embarquer.

5/ Quand une quarantaine est-elle obligatoire?

En fonction de réponses données dans le Passenger Locator Form, le formulaire calculera si vous êtes à haut risque d’avoir été contaminé par le virus.

Si vous recevez un SMS, vous êtes à haut risque. Vous devrez observer une quarantaine et vous faire tester le premier et le septième jour de votre quarantaine. Celle-ci prendra fin uniquement moyennant un test PCR négatif effectué le 7e jour de quarantaine.

Attention, en cas de test positif, vous devez vous placer en isolement, c'est-à-dire, rester encore 10 jours supplémentaires à domicile.

La quarantaine prendra fin uniquement moyennant un test PCR négatif effectué le 7e jour de quarantaine.

Si vous ne recevez pas de SMS, vous n’avez pas besoin de faire de quarantaine.

Si vous avez rempli le PLF sur papier, les autorités prendront contact avec vous par téléphone.

Notez que depuis le 25 janvier 2021, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud devront d'office observer une quarantaine de 10 jours à leur arrivée sur le territoire belge.

Ils devront aussi se soumettre à un test PCR avant leur départ et à leur arrivée en Belgique, a prévenu le Premier ministre Alexander De Croo.

6/ Quid si je ne respecte pas l'obligation de me faire tester?

Attention, depuis le 5 avril, la police dispose des données nécessaires pour sanctionner les personnes qui doivent se faire tester, mais ne le font pas, de retour d'une zone rouge par exemple.

L'obligation de quarantaine est également contrôlée. Pour contrôler le dépistage, les données du PLF sont automatiquement transmises à la banque de données de la police et peuvent être comparées aux codes de test inutilisés. Les données sont ensuite conservées durant 14 jours.

En cas de non-respect des règles liées à l'obligation de vous faire tester ou de vous mettre en quarantaine, vous vous exposez à une amende de 250 euros minimum.

7/ La quarantaine est-elle obligatoire pour les enfants?

Les mesures de quarantaine s'appliquent aux enfants dès l'âge de 6 ans. En revanche, les enfants de moins de 6 ans n'ont aucune obligation de se faire tester au retour d'un déplacement à l'étranger, à moins de présenter des symptômes.

Autrement dit, partir à l'étranger avec votre enfant, c'est prendre le risque de lui faire manquer des journées de cours, à moins bien sûr que ceux-ci aient lieu en distanciel.

Mais si ses cours sont prévus en présentiel, vous aurez l'obligation de fournir un certificat de quarantaine à son établissement scolaire. Celui-ci peut être obtenu via votre médecin traitant.

8/ Quarantaine: quid pour mon salaire?

Si vous devez vous mettre en quarantaine suite à un voyage à l'étranger, vous devrez vous aussi fournir un certificat de quarantaine à votre employeur.

Si votre fonction ne permet pas de télétravailler, vous n'aurez pas droit à votre salaire ni à des allocations de chômage temporaire.

Si vous pouvez télétravailler, votre employeur sera tenu de vous verser votre salaire.

9/ Où me faire tester avant de voyager?

Si vous devez disposer d'un test destiné à présenter un résultat "négatif" pour voyager, il vaut mieux contacter votre médecin traitant ou un laboratoire. "Ces tests ne sont pas remboursés par l’assurance maladie obligatoire et peuvent être facturés au voyageur au tarif de 46,81 euros."

Brussels Airport dispose de son propre centre de dépistage rapide à la sortie du hall des départs. Si vous envisagez de vous y rendre, enregistrez-vous en ligne (afin d'obtenir votre code QR à présenter sur place).

46,81€ Prix d'un test Les tests destinés aux voyageurs ne sont pas remboursés par l'assurance maladie obligatoire et peuvent être facturés 46,81 euros.

La réception du résultat de ce test rapide dépendra de l'heure à laquelle le test a été effectué. "Si un test est effectué entre 3h30 et 6h du matin, le résultat sera disponible quelques heures plus tard, entre 10h et 11h", selon les explications de Brussels Airport.

"Si le test est effectué entre 6h et 16h, vous patienterez 4 à 6 heures maximum pour obtenir votre résultat. Si le test est effectué entre 16 heures et minuit, vous recevrez le résultat entre 10 heures et 11 heures, le lendemain."

Côté tarif, il faut compter 67 euros pour un test PCR standard avec un résultat dans les 24 heures ou 135 euros pour un test PCR rapide, dont le résultat sera disponible quelques heures plus tard.

Vous pouvez attendre vos résultats à l'aéroport. Mais, "si votre test est positif, nous vous demanderons de quitter immédiatement le site de l'aéroport, de respecter la quarantaine et de contacter votre médecin", prévient Brussels Airport. "La compagnie aérienne ne vous autorisera de toute façon pas à prendre l'avion."

Comment fonctionne le centre de dépistage de Brussels Airport?

Lire aussi | Les nouvelles tendances voyage à l'abri du coronavirus

10/ Quid si je présente un faux certificat de test PCR (ou un faux PLF)?

Dans la semaine du 19 au 25 avril 2021, 58 personnes ont été interpellées à Brussels Airport parce qu'elles voulaient voyager à l'étranger avec un faux certificat de test Covid négatif, d'après le parquet de Hal-Vilvorde.

La plupart de ces personnes avaient une adresse permanente en Belgique et toutes se sont vu proposer un règlement à l'amiable de 750 euros. Celles qui ne paieront pas seront traduites en justice et encourent une peine de cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 2.000 euros.

La sentence sera la même pour ceux qui auront recours à un faux formulaire de localisation du passager (PLF).

11/ Quelle est la validité de mon voucher (Corona)?

Les organisateurs de voyages belges membres de l'ABTO, l'Association of Belgian Travel Organisers, ont prolongé au début du mois d'avril la validité des bons à valoir Corona pour permettre aux voyageurs d'utiliser leur bon pour un prochain voyage.

Attention, "il s'agit uniquement des 'bons ou vouchers Corona' émis pour des vacances à forfait pendant la période du 19 mars 2020 au 19 juin 2020 sous les conditions du Décret ministériel", selon les précisions de l'ABTO.

Ils ne sont donc pas à confondre avec d'autres bons de compagnies aériennes, d'hôtels ou de campings, ou des bons émis après le 19 juin 2020.

Pour rappel, au printemps 2020, la ministre de l'Économie Nathalie Muylle en poste à l'époque lançait le bon à valoir Corona pour les vacances à forfait. Une solution créée en collaboration avec les différentes associations professionnelles et le Cabinet du SPF Économie. Les organisateurs de voyages pouvaient émettre ces bons à valoir Corona entre le 19 mars et le 19 juin 2020 en cas d'annulation d'un voyage à forfait en raison de la pandémie.

Voyage annulé, faillite: tout savoir sur les vouchers Découvrez les démarches à entreprendre pour être certain de récupérer les sommes engagées auprès d’un voyagiste en cas d’annulation ou de faillite.

12/ Que faire en cas de reconfinement dans le pays de destination?

Si le pays de destination reconfine, il ne sera pas question cette fois-ci de compter sur l'État belge pour organiser à nouveau des rapatriements. Il vaut donc mieux privilégier des déplacements à l'étranger en voiture (voir question 13).

Notez également que si vous restez bloqué à l'étranger plus longtemps que prévu, difficile de retrouver le chemin du travail au moment prévu. Il faudra prendre des jours de congé supplémentaires ou prendre un congé pour raison impérieuse, mais vous ne serez alors pas payé.

13/ Faut-il privilégier les déplacements en voiture?

Pour éviter de rester bloqué à l'étranger, il est conseillé de garder une autonomie de rapatriement en vous déplaçant à l'étranger en voiture.

Si vous n'en avez pas, il est bien entendu possible d'en louer une. Mais gare aux conditions générales pour les passages transfrontaliers.

Lire aussi | Brussels Airlines mise sur la reprise de nombreux vols en été

14/ Quelles précautions prendre avant de réserver un futur voyage?

Pour parer à toute éventualité, sélectionnez une réservation qui offre des conditions d’annulation flexibles. Par exemple, via Booking, de nombreuses réservations incluent l’annulation gratuite jusqu’à une semaine avant le départ et sans prépaiement.

D’autres plateformes, comme Airbnb, ont ajouté un filtre pour faciliter vos recherches et vous permettre de réserver des logements qui proposent ces conditions d’annulation.

Lire aussi | Vos droits et les précautions à prendre avant de voyager

15/ Suis-je-couvert par mon assurance assistance?

La réponse dépend d'un assureur à l'autre. Peu importe votre contrat d'assurance, prenez la peine de vérifier les éventuels cas d'exclusion avant de voyager.

Retrouvez plus de détails dans notre article: Zone rouge | êtes-vous couvert par votre assurance assistance?

16/ Je ne souhaite plus partir. Quels sont mes droits?

À partir du moment où les frontières sont ouvertes et que les voyages peuvent avoir lieu, votre réservation est maintenue. "Si vous décidez de ne pas partir, vous ne pourrez pas exiger un remboursement de la part d'une compagnie aérienne ou d'un tour-opérateur", explique Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats. "Il vous est évidemment loisible de les contacter pour tenter de trouver une solution constructive", conseille-t-elle.

Si vous décidez de ne pas partir, vous ne pourrez pas exiger un remboursement de la part d'une compagnie aérienne ou d'un tour-opérateur. Julie Frère porte-parole de Test-Achats

Nuançons: "Si vous avez réservé via un tour-opérateur et que des éléments principaux du contrat ne peuvent pas être exécutés (par exemple vous avez réservé un hôtel avec piscine, mais celle-ci n’est pas utilisable ou si certaines activités au centre de la réservation ne peuvent plus avoir lieu), à ce moment-là, si vous êtes prévenu des modifications avant, vous avez alors le droit de demander une réduction de prix ou de résilier votre voyage sans frais ou de demander un voyage alternatif pour un budget similaire. Autrement dit, si vous avez peur d’effectuer le voyage prévu, mais que sur place, tout est mis en place pour que le voyage se déroule de la manière prévue initialement, alors vous ne pourrez pas faire grand-chose pour annuler votre voyage."

Lire aussi | Quel est l'impact des codes couleur sur votre prochain voyage

17/ Mon assurance annulation peut-elle intervenir?

Annuler son voyage en raison de l'épidémie de coronavirus ne relève pas d'une assurance annulation standard, affirme Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances.

Par exemple, "les épidémies et pandémies ainsi que les mesures de confinement (lockdown) d’un pays ou de régions qui en résultent ou les décisions prises par les pouvoirs locaux d’interdire l’accès à leur territoire ne font pas partie des aléas couverts par notre assurance annulation", rajoute Europ Assistance.

Si une personne contracte le virus avant le départ, elle tombe bien sous la couverture standard, comme pour d’autres maladies. Attention, certains assureurs proposent une couverture plus large.

Notez que TUI avait déjà lancé en mars 2020 une annulation All Risk, qui rembourse la totalité des frais d’annulation si un voyageur est contaminé avant son départ en vacances, selon les précisions de sa porte-parole, Sarah Saucin.

"De plus, All Risk rembourse 75% des frais d’annulation si un client a des doutes et qu’il préfère ne plus voyager." (voir aussi question 16).

18/ Quid pour les assurances liées aux cartes bancaires?

De nombreuses cartes de crédit haut de gamme prévoient une garantie annulation.

Mais leur couverture n’est pas forcément plus large que les assurances annulation standard. Ici aussi, il y a donc peu de chance qu’une annulation pour cause de coronavirus soit prise en charge.

D’ailleurs, ces assurances voyages (assistance ou annulation) sont fortement déconseillées par Patrick Cauwert, le CEO de Feprabel (la Fédération des courtiers en assurances et des intermédiaires financiers).

"Les garanties et les couvertures sont limitées. Les clients connaissent mal leur contrat, ils ne savent pas à qui s’adresser en cas de sinistre. C’est généralement dans ce genre de dossier que nous avons le plus de discussions lorsqu’il faut gérer un sinistre."

19/ Mon assurance hospitalisation interviendra-t-elle?

Les personnes hospitalisées peuvent aussi faire appel à l'assurance hospitalisation.

Certains assureurs limitent leur intervention à la Belgique, mais d'autres couvrent les cas en Europe ou ailleurs. Si le contrat prévoit une couverture à l'étranger, l'assureur interviendra pour le coronavirus même si la personne s'est rendue dans une zone que les Affaires étrangères identifient comme risquée, précise l'union professionnelle.

20/ Où trouver des réponses à mes autres questions?

Si vous vous posez encore des questions au sujet d'une réservation, d'un vol ou d'un futur voyage, consultez la "FAQ Coronavirus" du Centre Européen des Consommateurs.

Vue en plein écran Le Thalys Neige circulera entre le 19 décembre 2020 et le 17 avril 2021. ©BELGA

Vue en plein écran Le port du masque est obligatoire pour visiter la Tour Eiffel. ©EPA

Vue en plein écran ©ECDC

Vue en plein écran ©Tim Dirven

Vue en plein écran ©Photo News

Vue en plein écran Comme il est possible de voyager à nouveau vers et depuis le Royaume-Uni sous certaines conditions, les trains Eurostar circulent à nouveau depuis ce mercredi 23 décembre 2020. ©REUTERS

Vue en plein écran ©BELGA

Vue en plein écran Le Test Center de Brussels Airport. ©Photo News

Vue en plein écran ©AFP

Vue en plein écran TUI fly suspend ses vols jusqu'au 11 février 2021 depuis les aéroports de Liège, Anvers et Ostende. ©Hauke-Christian Dittrich/dpa

Vue en plein écran ©AFP

Vue en plein écran

Vue en plein écran ©BELGA

Vue en plein écran Les voyages non essentiels à l'étranger sont interdits jusqu'au 1er mars. ©BELGA

Vue en plein écran ©BELGA

Vue en plein écran ©ecdc.europa.eu

Vue en plein écran Si vous revenez d'une zone rouge, une quarantaine et un dépistage sont obligatoires. ©Photo News

Vue en plein écran ©BELGA

Vue en plein écran ©AFP

Vue en plein écran ©AFP

Vue en plein écran Les voyages non-essentiels pourront reprendre après les congés de Pâques. ©Photo News