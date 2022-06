Tout ce qu'il faut savoir pour voyager malgré le coronavirus

1/ Où puis-je voyager?

Dans le cadre de la pandémie, la Belgique n’interdit plus aucun voyage en particulier. D'ailleurs, depuis le lundi 23 mai 2022, l'interdiction des voyages non essentiels depuis l'extérieur de l'Union européenne a été levée par le comité de concertation du 20 mai 2022.

Cependant, le ministère des Affaires étrangères déconseille encore et toujours les voyages non essentiels vers les pays situés en dehors de l’Union européenne (UE) pour les voyageurs non vaccinés.

2/ Quelles sont les conditions à respecter?

Avant de quitter la Belgique, vérifiez les conditions d'accès au pays de destination (mais également celles d'un pays par lequel vous devez transiter, même pour un voyage en avion par exemple).

Ces conditions peuvent être vérifiées depuis l’application Re-OPEN EU (ou via le portail des Affaires étrangères pour le reste du monde).

Attention, si vous vous rendez en dehors des frontières de l'UE, vérifiez si le pays de destination n'exige pas une assurance (voir question 12).

N'hésitez pas à jeter un œil sur la carte interactive développée par Brussels Airport concernant les possibilités et les conditions de voyage par destination. Pratique: vous pouvez appliquer un filtre en fonction de votre statut vaccinal.

Vue en plein écran ©Brussels Airport

3/ Quand recourir au pass sanitaire?

Le certificat numérique européen covid a pour but d'aider les voyageurs à franchir plus aisément les frontières européennes en période de coronavirus. Celui-ci prouve que son titulaire a été vacciné, testé négatif ou est guéri du Covid-19. Les Belges qui disposent de ce certificat covid numérique peuvent donc voyager librement sur le territoire des États membres de l’Union européenne.

Attention, il s’agit du principe de base, les pays de destination peuvent toujours décider d’y assortir des conditions connexes. Il est dès lors très important de vérifier suffisamment au préalable les conditions de voyages précises en vigueur dans le pays de destination ou de transit.

En pratique, pour obtenir votre certificat covid personnel (qui est gratuit), il vous suffit d’installer l’app CovidSafeBE (Android & iOS) sur votre smartphone. N'oubliez pas de télécharger et de mettre à jour cette app avant votre départ.

Si cette app n'est pas disponible pour votre appareil, vous pouvez également télécharger votre certificat depuis les plateformes gouvernementales suivantes: Masanté.be, Réseau Santé Wallon, Réseau Santé Bruxellois, Mijn Burgerprofiel.

Si vous le souhaitez, votre certificat de vaccination peut également vous être envoyé par courrier postal (en effectuant une demande par téléphone au 071/31.34.93 pour la Wallonie, au 02/214.19.19 pour Bruxelles ou au 078/78.78.50 pour la Flandre).

En ce qui concerne les enfants, la demande de certificat peut être introduite via eHealth. Sélectionnez le nom de votre enfant et téléchargez les certificats disponibles sur l'application mobile. Si votre enfant voyage seul, il suffit qu'il emmène avec lui, sur papier, la preuve d'un test PCR négatif.

Pour rappel, les enfants âgés de 6 à 18 ans ont besoin d'un certificat pour pouvoir voyager. Le cas échéant, ils reçoivent un certificat de guérison ou un certificat de test.

Attention, depuis le 1er février 2022, la durée de validité des certificats de vaccination pour les voyages dans l’Union européenne (UE) est limitée à 270 jours pour ceux qui ont obtenu deux doses de vaccin (ou la dose unique du vaccin Johnson & Johnson).

Dans ce cas, il est question de "primovaccination". Attention, la durée de validité ne commencera que si au moins 14 jours se sont écoulés depuis la dernière dose du schéma de primovaccination.

Pour prolonger cette durée de validité de 270 jours, il faudra disposer d’une dose de rappel. Dans ce dernier cas, la durée de validité n'est pas (encore) précisée. À nouveau, les pays membres de l’UE peuvent prendre des mesures plus strictes sur leur territoire.

Par ailleurs, les deux autres options du certificat covid UE resteront le résultat négatif à un test PCR obtenu au maximum 72 heures avant le voyage, ou à un test rapide de détection d'antigènes, obtenu au maximum 24 heures avant le voyage, ainsi que le certificat de rétablissement indiquant que moins de 180 jours se sont écoulés depuis la date du premier résultat positif.

4/ Quand faut-il remplir le Passenger Locator Form?

Depuis le 23 mai 2022, il n'y a plus aucune obligation de pouvoir présenter le Passenger Locator Form (PLF) à votre retour en Belgique, à moins de revenir d’un pays confronté à la présence d’un nouveau variant préoccupant. Pour ces voyageurs, les règles actuelles restent en vigueur. Cependant, à l'heure d'écrire ces lignes (1er juin 2022), aucun pays n'est actuellement dans ce cas.

Si cela devait être le cas, sachez que depuis le 1er octobre 2021, seule la version électronique du PLF - qui peut être rempli jusqu’à 180 jours avant un départ - est désormais encore acceptée par les autorités compétentes. Autrement dit, la possibilité de remplir et d'envoyer ce PLF sur papier a été supprimée.

Certes, il sera toujours possible d’imprimer le code QR reçu par courriel sur papier (au cas où vous n’auriez pas la possibilité de le présenter depuis l’écran d’un smartphone ou d’une tablette).

À ce propos, les voyageurs qui reviennent en avion doivent montrer ce QR code lors de l'embarquement. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas embarquer.

5/ Quand une quarantaine/un test sont-ils obligatoires?

Depuis le 23 mai 2022, il n'y a plus aucune obligation de se faire tester au 1er et au 7ème jour. La quarantaine de 10 jours a également été supprimée.

Il n'est plus non plus nécessaire de pouvoir présenter à votre retour en Belgique un certificat de vaccination, de rétablissement ou un résultat de test en cours de validité.

Cela ne s’applique cependant pas aux voyageurs en provenance d’un pays confronté à la présence d’un nouveau variant préoccupant. Pour ces voyageurs, les règles actuelles restent en vigueur. Cependant, à l'heure d'écrire ces lignes (1er juin 2022), aucun pays n'est actuellement dans ce cas.

6/ Quid si je ne respecte pas l'obligation de me faire tester?

En cas de non-respect des règles liées à l'obligation de vous faire tester ou de vous mettre en quarantaine, vous vous exposez à une amende de 250 euros minimum.

7/ Quarantaine: quid pour mon salaire?

Si vous devez vous mettre en quarantaine suite à un voyage à l'étranger, vous devrez fournir un certificat de quarantaine à votre employeur.

Si votre fonction ne permet pas de télétravailler, vous n'aurez pas droit à votre salaire ni à des allocations de chômage temporaire.

Si vous pouvez télétravailler, votre employeur sera tenu de vous verser votre salaire.

8/ Où me faire tester avant de voyager?

Les tests destinés à montrer patte blanche pour voyager ne sont pas remboursés par l’assurance maladie obligatoire. Ils peuvent être facturés au tarif minimum de 40,44 euros. Autrement dit, l’organisation qui effectuera votre test reste libre de vous le facturer à un montant bien plus élevé.

Par exemple, Brussels Airport dispose de son propre centre de dépistage rapide à la sortie du hall des départs. Comptez 67 euros pour un test PCR standard avec un résultat dans les 24 heures ou 135 euros pour un test PCR rapide, dont le résultat sera disponible quelques heures plus tard. Vous avez aussi la possibilité de faire un test antigénique à 55 euros, avec un résultat dans les 50 minutes. L’aéroport de Charleroi dispose lui aussi d’un centre de testing.

Comment fonctionne le centre de dépistage de Brussels Airport?

Vous trouverez d'autres nombreux lieux de prélèvement (en bleu) sur la carte interactive de la plateforme Doclr Covid Test. Pour Bruxelles, vous pouvez aussi utiliser la plateforme Brussels.testcovid.be.

Attention, "certains tests antigéniques rapides existent sous forme d'autotests, mais ces autotests ne donnent pas lieu à une attestation de test valable", selon un avertissement de l'Inami.

9/ Quid si je présente un faux certificat de test PCR (ou un faux PLF)?

Si les services de police soupçonnent que le formulaire PLF ou l’attestation de test Covid-19 négatif ont été falsifiés, un procès-verbal sera établi. Ce procès-verbal sera soumis au parquet fédéral. La police vous proposera un règlement à l'amiable de 750 euros.

Si vous refusez de payer, vous serez traduit en justice et vous prendrez le risque d'encourir une peine de cinq ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 2.000 euros.

En effet, "compte tenu de la gravité particulière de ces infractions avec intention frauduleuse et du fait que la politique menée contre le Covid-19 dépend de l’authenticité de ces documents, une citation à comparaître pour faux et usage de faux devant le tribunal pénal sera délivrée immédiatement, si les preuves sont suffisantes et avec mention des circonstances atténuantes", selon le portail info-coronavirus.be.

10/ Suis-je-couvert par mon assurance assistance?

La réponse dépend d'un assureur à l'autre. Peu importe votre contrat d'assurance, prenez la peine de vérifier les éventuels cas d'exclusion avant de voyager.

11/ Mon assurance hospitalisation interviendra-t-elle?

Les personnes hospitalisées peuvent aussi faire appel à l'assurance hospitalisation.

Certains assureurs limitent leur intervention à la Belgique, mais d'autres couvrent les cas en Europe ou ailleurs. Si le contrat prévoit une couverture à l'étranger, l'assureur interviendra pour le coronavirus même si la personne s'est rendue dans une zone que les Affaires étrangères identifient comme risquée, précise l'union professionnelle.

12/ Quid si je n'ai ni assurance assistance, ni assurance hospitalisation?

Lorsque vous voyagez en dehors de l'UE, vérifiez bien les conditions à remplir pour passer la frontière des autres pays (voir question 3). "Certains pays hors UE exigent une attestation d’assurance voyage (avec couverture des frais médicaux) jusqu’à un certain montant (pouvant varier selon les pays)", prévient Xavier Van Caneghem, le porte-parole d'Europ Assistance.

"Certains pays hors UE exigent une attestation d'assurance voyage jusqu'à un certain montant." Xavier Van Caneghem Porte-parole d'Europ Assistance

Par exemple, le Costa Rica exige la souscription d'une assurance médicale internationale qui prévoit une garantie de la couverture des frais médicaux en cas de maladie pandémique pour au moins 50.000 dollars.

"Il est également possible qu’une partie d’entre eux demandent la preuve de la prise en charge financière des frais éventuels de prolongation de séjour dus à une période de quarantaine suite à un test covid positif", a-t-il ajouté.

Et c'est, ici aussi, le cas du Costa Rica qui exige une couverture minimale de 2.000 dollars pour les frais d'hébergement prolongés dus à une pandémie de maladie.

"Dans ce cas, et même si ce type de frais n’est pas explicitement couvert par le contrat d’assistance, Europ Assistance délivre l’attestation et, en cas de besoin avancera l’argent pour couvrir ces frais."

"Ainsi, il n’y a pas d’entrave (administrative) pour le voyageur voulant se rendre dans cette destination et il peut entreprendre son voyage rassuré."

13/ Mon assurance annulation peut-elle intervenir?

Annuler son voyage en raison de l'épidémie de coronavirus ne relève pas d'une assurance annulation standard, affirme Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances.

Par exemple, "les épidémies et pandémies ainsi que les mesures de confinement (lockdown) d’un pays ou de régions qui en résultent ou les décisions prises par les pouvoirs locaux d’interdire l’accès à leur territoire ne font pas partie des aléas couverts par notre assurance annulation", rajoute Europ Assistance.

Si une personne contracte le virus avant le départ, elle tombe bien sous la couverture standard, comme pour d’autres maladies. Attention, certains assureurs proposent une couverture plus large.

Notez que TUI avait déjà lancé en mars 2020 une annulation All Risk, qui rembourse la totalité des frais d’annulation si un voyageur est contaminé avant son départ en vacances, selon les précisions de sa porte-parole, Sarah Saucin.

"De plus, All Risk rembourse 75% des frais d’annulation si un client a des doutes et qu’il préfère ne plus voyager."

14/ Quid pour les assurances liées aux cartes bancaires?

De nombreuses cartes de crédit haut de gamme prévoient une garantie annulation.

Mais leur couverture n’est pas forcément plus large que les assurances annulation standard. Ici aussi, il y a donc peu de chance qu’une annulation pour cause de coronavirus soit prise en charge.

D’ailleurs, ces assurances voyages (assistance ou annulation) sont fortement déconseillées par Patrick Cauwert, le CEO de Feprabel (la Fédération des courtiers en assurances et des intermédiaires financiers).

"Les garanties et les couvertures sont limitées. Les clients connaissent mal leur contrat, ils ne savent pas à qui s’adresser en cas de sinistre. C’est généralement dans ce genre de dossier que nous avons le plus de discussions lorsqu’il faut gérer un sinistre."

15/ Où trouver des réponses à mes autres questions?