Tout ce qui change en juin pour votre argent

Aller dans le rouge devient moins coûteux

Toute personne dont le compte courant est inférieur à zéro ou qui ne parvient pas à payer ses factures liées à sa carte de crédit à l'échéance pourra s'en sortir à moindre coût à partir de juin, selon le Service public fédéral Economie. Cela est dû à la baisse des intérêts.

Concrètement, les taux maximaux en question baisseront d'un point de pourcentage. Pour les montants jusqu'à 1.250 euros, le "taux de pénalité" (taux annuel effectif global - TAEG - maximum) est au maximum de 13,5% (et non plus de 14,5%) avec une carte et de 9,5% sans carte.

Pour les montants compris entre 1.250 et 5.000 euros, cela devient 11,5 et 8,5%. Pour des montants encore plus élevés, il passe à 10,5 et 8,5%.

Les taux annuels effectifs globaux maximaux pour les ventes à tempérament, les prêts à tempérament, les contrats de crédit et les crédits-bails restent inchangés.

Élargissement du remboursement des verres de lunettes

À partir du 1er juin, les verres de lunettes seront remboursés à un plus grand nombre de personnes. De fait, ils seront remboursés, quel que soit l’âge, à partir d’une dioptrie de 7,75 au lieu de 8,25.

De plus, pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, cette valeur seuil passera à 7,5 (au lieu de 8).

Traitement préventif de la migraine remboursé

Dès le 1er juin, le traitement préventif de la migraine Aimovig de Novartis sera remboursé en Belgique pour les adultes souffrant d'au moins huit jours de migraine par mois et ayant préalablement essayé au moins trois traitements prophylactiques sans succès, selon un communiqué de cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

Vue en plein écran Aimovig de Novartis sera remboursé en Belgique pour les adultes souffrant d'au moins huit jours de migraine par mois. ©Photo News

Prolongation de la validité des chèques consommation

Les chèques consommation émis l'année dernière ne pouvaient initialement être dépensés que jusqu'au 7 juin 2021.

Entre-temps, leur validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021.

Lire aussi | Où et comment réussir à écouler vos chèques consommation?

Google met fin au stockage illimité gratuit des photos

Depuis son lancement, Google Photos permet de sauvegarder gratuitement un nombre illimité de photos (jusqu’à une résolution de 16 mégapixels) et de vidéos (jusqu’à 1.080p HD), et d’y accéder n’importe quand depuis un appareil mobile ou un ordinateur.

Cependant, à compter du 1er juin 2021, toutes les nouvelles photos et vidéos sauvegardées en haute qualité seront décomptées des 15 Go de stockage gratuit inclus dans un compte Google ou de l'espace de stockage supplémentaire acheté, exactement comme pour les autres services Google tels que Google Drive et Gmail.

Lire aussi | Où stocker une copie de vos photos et à quel prix ?

Lancement de l’app Doktr de Proximus

L’application de consultation médicale de Proximus, la dénommée Doktr, devrait être disponible pour Android et iOS dans le courant du mois de juin.

Les cheminots auront aussi droit à une indemnité vélo

Les cheminots pourront, à partir du 1er juin 2021, recevoir une indemnité pour leurs déplacements à vélo.

Cette indemnité s'élève à 0,24 euro par kilomètre parcouru, avec un minimum de 1 km et un maximum de 10 km remboursés par trajet, pour se rendre au travail ou pour retourner chez eux.

Brussels Airlines prolonge la validité du changement gratuit de réservation

Brussels Airlines a étendu l'option pour ses clients de changer gratuitement de réservation jusqu'au 31 juillet prochain (alors que cette possibilité devait normalement prendre fin le 1er juin).

Pour rappel, depuis fin août dernier, tous les vols des compagnies du groupe Lufthansa (Brussels Airlines, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines et Eurowings) peuvent être changés gratuitement autant de fois que souhaité vers une nouvelle date ou destination.

À partir du 1er septembre 2021, un seul dernier changement gratuit supplémentaire de la réservation sera encore possible.

Des coûts supplémentaires peuvent survenir pour le client si, par exemple, la classe de réservation initiale n'est plus disponible.

Cette suppression des frais de changement de réservation s'applique dans le monde entier pour toutes les nouvelles réservations, quel que soit le tarif, sur les liaisons court, moyen et long-courrier.

Toutefois, des coûts supplémentaires peuvent survenir pour le client si, par exemple, la classe de réservation initiale n'est plus disponible lors d'une nouvelle réservation à une autre date ou vers une autre destination, prévient la compagnie.

Lire aussi | Tout ce qu’il faut savoir pour voyager malgré le coronavirus

Les candidats bâtisseurs doivent obtenir le certificat CertIBEau

En Wallonie, toutes les nouvelles constructions ne respectent pas les normes et réglementations en matière d'eau. C'est pourquoi, à partir du 1er juin, tous les bâtiments pour lesquels un raccordement à l'eau courante est demandé devront disposer au préalable d'un certificat conforme, le CertIBeau.

Vue en plein écran Tous les bâtiments pour lesquels un raccordement à l'eau courante est demandé devront disposer au préalable d'un certificat conforme. ©BELGAIMAGE

Ce certificat pourra être délivré par des certificateurs agréés et sera obligatoire pour tout nouveau raccordement à l'eau, que ce soit pour les habitations ou pour les commerces. En ce qui concerne les bâtiments existants, le CertIBEau pourra être obtenu sur base volontaire.

Les certificateurs seront chargés de vérifier plusieurs éléments comme le raccordement aux égouts, les points alimentés en eau de pluie ou encore la présence de plomb dans l'installation. L'objectif est de prévenir tout risque sanitaire ou environnemental.

Des outils pour une meilleure information concernant les installations en eau potable et eaux usées sont mis à disposition des citoyens sur le site Certibeau.

Mise en route des radars-tronçons mobiles en Flandre

Les radars-tronçons mobiles dont le gouvernement flamand annonce depuis longtemps l'arrivée le long des grands chantiers routiers ne sont toujours pas connectés aux systèmes AMS ou ANPR de la police fédérale.

Cependant, la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters, a indiqué (lors d’une question au Parlement flamand) qu’elle misait sur la date du 1er juin pour voir s'actionner le premier radar-tronçon mobile le long d'un chantier en Flandre.

Huawei lance enfin son propre système d’exploitation

Dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux, le groupe basé à Shenzhen (sud de la Chine) a annoncé, le 24 mai 2021, que HarmonyOS, présenté pour la première fois en 2019, serait disponible sur tous ses téléphones au niveau mondial à compter du 2 juin, sans donner plus de détails.

HarmonyOS

HarmonyOS avait dans un premier temps été progressivement déployé sur les appareils connectés de Huawei, notamment ses téléviseurs. L'intégration du système à l'ensemble des téléphones de la marque représente une étape cruciale.

Actuellement, les possesseurs d’un smartphone Huawei bénéficient partiellement d’Android. De fait, sur les appareils Huawei, la suite logicielle Google n’est pas disponible.

Refonte des services et de la grille tarifaire de Shadow

Shadow, le service français en ligne qui propose un ordinateur dématérialisé, logé dans le cloud, permettant de transformer n’importe quel écran en un PC haut de gamme, a annoncé un changement de son offre à partir du 25 juin 2021.

29,99€ Abonnement Un abonnement au service Shadow coûtera désormais 29,99 euros au lieu de 12,99 euros.

Dans les grandes lignes, le nouveau plan tarifaire sera sans engagement et coûtera 29,99 euros/mois (au lieu de 12,99 euros/mois). Les abonnements Shadow Ultra et Shadow Infinite continueront d’exister, mais ils ne seront plus disponibles à la vente. Cependant, ils deviendront plus chers.

Les nouveaux prix pour les utilisateurs existants seront de 44,99 euros/mois pour Shadow Ultra (au lieu de 29,99 euros) et 54,99 euros (au lieu de 49,99 euros) pour Shadow Infinite.

Pour justifier ces changements, Shadow indique que ce plan tarifaire ajusté lui permettra d’atteindre enfin la rentabilité financière, car jusqu’ici son modèle économique s’est avéré non viable.

Lire aussi | Shadow veut remplacer tous les ordinateurs du monde

Agrément pour la détention de certains reptiles à Bruxelles

La liste des reptiles que l'on peut détenir en tant qu'animal de compagnie en Région de Bruxelles-Capitale entrera en vigueur le 1er juin.

Ceux qui possédaient déjà un reptile non-autorisé avant cette date peuvent le garder s'ils peuvent prouver qu'ils l'avaient déjà.

Par conséquent, tout nouvel acquéreur bruxellois d'un reptile devra, si l'animal ne figure pas parmi les 422 espèces autorisées listées, demander un agrément auprès de Bruxelles Environnement.

Ceux qui possédaient déjà un reptile non autorisé avant cette date peuvent le garder s'ils peuvent prouver qu'ils l'avaient déjà, que ce soit avec une preuve d'achat, d'enregistrement de l'animal, etc.