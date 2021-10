Tout ce qui change en novembre pour votre argent

Santé: dépistage des symptômes covid en pharmacie

À partir du 1er novembre, toute personne qui présente des symptômes du coronavirus depuis moins de six jours pourra réaliser un test antigénique rapide en pharmacie. Les officines vont ainsi jouer un rôle supplémentaire dans la lutte contre le Covid-19, même si toutes les pharmacies ne proposeront pas ce service, indique l'Association pharmaceutique belge (APB).

Ces tests ne donneront toutefois pas lieu à la délivrance d'un covid safe ticket.

Certaines pharmacies réalisent déjà des tests antigéniques rapides pour les personnes souhaitant voyager ou se rendre à un événement de masse.

Les résultats de tels tests sont connus dans les 15 à 30 minutes. Entièrement pris en charge par l'Inami, ces tests ne donneront toutefois pas lieu à la délivrance d'un covid safe ticket.

Wallonie: application du covid safe ticket

Le recours au covid safe ticket (CST) sera étendu à toute la Wallonie à compter du 1er novembre, et ce, jusqu'au 15 janvier prochain.

Ce pass sanitaire sera d'application dans les dancings et discothèques, dans les bars, cafés et restaurants, à l'intérieur des centres sportifs ainsi que dans les salles de fitness, lors de foires commerciales et congrès comptant plus de 50 personnes en intérieur (et plus de 200 en extérieur).

Il sera aussi requis dans les salles de fêtes et de spectacles, les hôpitaux, les maisons de repos, ainsi que tout événement de masse rassemblant plus de 50 personnes en intérieur (ou plus de 200 en extérieur).

Ce laissez-passer ne sera en revanche pas d'application dans les transports publics, dans les services publics, les écoles, les magasins et centres commerciaux, sur le lieu de travail ainsi que lors de manifestations autorisées par les autorités locales.

Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect des règles relatives au CST, à savoir une amende de 50 à 500 euros pour les visiteurs des lieux ou événements visés, et de 50 à 2.500 euros pour leurs tenanciers ou organisateurs.

La police contrôlera l'application du CST à Bruxelles

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles mène actuellement des patrouilles "proactives" concernant l'application du CST. La police sensibilise les gérants des lieux où le pass est exigé à contrôler que chaque personne qui accède au lieu le présente.

Mais dès le 1er novembre, elle sanctionnera les éventuels manquements. L'application du CST a été élargie en Région bruxelloise depuis le 15 octobre, mais est contestée par des citoyens et certaines associations de protection des droits humains. "Il y a une période de sensibilisation depuis le 15 octobre, jusqu'au 31 octobre.

À partir du 1er novembre, cette phase de sensibilisation sera suivie d'une phase de contrôle", a expliqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous assurerons des patrouilles proactives sur le territoire de notre zone de police aux endroits où le CST doit être présenté. Nos patrouilles vérifieront sur place si les contrôles d'accès CST sont effectués correctement."

Comme stipulé supra, une amende possible de 50 à 2.500 euros est prévue pour les organisateurs et de 50 à 500 euros pour les visiteurs qui ne respectent pas les règles.

Voyage: réouverture des frontières américaines

À partir du 8 novembre, les ressortissants étrangers pourront à nouveau se rendre aux États-Unis, à la condition qu'ils soient complètement vaccinés contre le coronavirus avec l'un des vaccins reconnus au niveau international.

Les jeunes âgés de moins de 18 ans n'auront, eux, pas besoin de prouver qu'ils sont vaccinés contre le Covid-19 pour pénétrer sur le territoire américain.

Selon un document distribué par l'administration américaine, outre les enfants, seront dispensés certains participants à des essais cliniques de vaccins contre le Covid-19, les personnes ayant des contre-indications médicales à la vaccination, les voyageurs devant se déplacer pour des raisons urgentes ou humanitaires (justificatif à l'appui), et les personnes venues, pour des raisons autres que le tourisme, de pays où le vaccin est difficile à obtenir.

Lire aussi Tout ce qu'il faut savoir pour voyager malgré le coronavirus

Les enfants âgés de plus de deux ans, et non vaccinés, devront se faire tester dans les trois jours avant le départ s'ils voyagent avec des adultes vaccinés. Le délai est réduit à un jour s'ils voyagent seuls ou avec des adultes non-vaccinés.

Tout étranger devra se faire tester (test antigénique ou PCR) dans les trois jours avant de partir s'il est vacciné, ou dans la journée précédant le départ s'il n'est pas vacciné.

De manière générale, tout étranger devra se faire tester (test antigénique ou PCR) dans les trois jours avant de partir s'il est vacciné, ou dans la journée précédant le départ s'il n'est pas vacciné.

Selon la Maison-Blanche, il appartiendra aux compagnies aériennes de vérifier, avant l'embarquement, les preuves de vaccination.

Les États-Unis avaient déjà fait savoir qu'ils accepteraient tous les vaccins reconnus dans la procédure d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm et Sinovac).

Ils autoriseront aussi les combinaisons de vaccins différents pour la première dose et les rappels, a indiqué la Maison-Blanche.

Enfin, les compagnies aériennes devront recueillir auprès des voyageurs des informations permettant aux autorités sanitaires américaines de prendre contact avec eux après leur entrée sur le territoire, en cas d'infection ou de contact avec une personne infectée.

Énergie: lancement d'une nouvelle plateforme de données

Entre le 1er novembre 2021 et la mi-décembre 2021, le marché belge de l'énergie passera à une nouvelle plateforme centrale pour le trafic des données: Atrias.

Son objectif? Faciliter l’échange d’informations entre les gestionnaires de réseau, les fournisseurs d’énergie et les régulateurs régionaux.

Lors de cette période de transition, Atrias garantit que les ménages ne rencontreront que peu ou pas d'obstacles.

Cependant, il pourrait y avoir du retard pour certains clients, par exemple lors d'un changement de fournisseur ou pour l'obtention d'une facture de régularisation. Il s'agit de délais de quelques jours à deux semaines maximum.

Par ailleurs, l'activation de nouveaux compteurs à budget sera également temporairement impossible.

Fiscalité: prolongation pour l'introduction des déclarations via comptable

Les experts-comptables et conseillers fiscaux bénéficient d'une nouvelle prolongation - jusqu'au 8 novembre 2021 - pour introduire auprès de l'administration les déclarations d'impôt (IPP) de leurs clients.

La pandémie, les inondations et des problèmes informations sont autant d'éléments qui justifient ce nouveau délai.

Bruxelles: fin du principe de compensation

À partir du 1er novembre 2021, les prosumers bruxellois - qui ont une installation dont la production est inférieure à 5 kWc - ne bénéficieront plus du principe de compensation.

Lire aussi Le tarif d’injection va coûter 140 euros aux prosumers bruxellois

Cependant, cette disparition s’accompagnera de la mise en place du tarif d’injection - à l'instar de la Flandre - à cette même date. "Il s’agit de la compensation financière que votre fournisseur d’énergie vous versera pour l’électricité que vous injecterez sur le réseau", explique Olivier Desclée, le porte-parole d’Engie.

Un prosumer bruxellois va désormais vendre de l'énergie à son fournisseur.

Dans ce nouveau système (celui du tarif d’injection), "vous payez d’une part pour tout le volume d’électricité que vous prélevez sur le réseau et d’autre part, vous recevez pour chaque kWh injecté sur le réseau, un montant appelé le tarif d’injection".

Autrement dit, désormais, vous allez "vendre" de l'énergie à votre fournisseur d'énergie.

Mobilité: chaînes ou pneus hiver obligatoires en France

Dans les départements français sités dans des massifs montagneux, les usagers de la route auront désormais l'obligation de détenir des chaînes à neige (ou des chaussettes à neige) dans leur coffre ou d'équiper leur véhicule de pneus hiver ou quatre saisons, à compter du 1er novembre 2021.

Cette obligation aura lieu chaque année durant la période hivernale qui s'étend de 1er novembre au 31 mars et concerne: les véhicules légers et utilitaires, les campingcars, les poids-lourds et les autocars.

Vue en plein écran ©Photo News

La Sécurité routière française a mis une carte recensant les périmètres concernés à disposition des automobilistes. Au total, 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) sont concernés.

Une nouvelle signalisation sera progressivement implantée. Elle indiquera les entrées et les sorties de zones de montagne où l'obligation d'équipements hivernaux s'applique.

Attention, en cas d'infraction, le contrevenant s'expose à une amende de 135 euros, ainsi qu'à une immobilisation de son véhicule.

Cependant, il n'y aura pas de sanction cet hiver. "Nous avons décidé de faire de la pédagogie pour la saison 2021-2022 où cette amende ne sera pas appliquée", selon une déclaration de Joël Giraud, le secrétaire d'Etat français à la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, dans L'Est Républicain.

Mobilité: fin du signalement de la police sur les apps

Selon la plateforme Presse-Citron.net, suite à l'entrée en vigueur d'un décret, certains contrôles de police (alcoolémie et drogues) ne pourront plus être signalés par des applications de mobilité comme Coyote, TomTom ou encore Waze.

"Les contrôles de vitesse ne sont pour le moment pas concernés. De même que les contrôles sur les autoroutes qui resteront dans tous les cas signalés."

Techno: WhatsApp ne sera plus utilisable sur toute une série de smartphones

Dès le 1er novembre, tous les utilisateurs d'un smartphone tournant avec un système d'exploitation plus ancien que Android 4.1, iOS 10 ou KaiOS 2.5.1 se retrouveront dans l'impossibilité d'utiliser WhatsApp.

À cette date, l'application de messagerie bénéficiera d'une mise à jour importante qui permettra de transférer ses données WhatsApp (messages, appels, etc.) d'un appareil Apple, vers un Samsung. Cette option sera ensuite étendue à d'autres appareils fonctionnant sous Android.

Les utilisateurs de smartphones trop anciens seront dans l'incapacité de faire cette mise à jour et n'auront d'autre choix que de basculer vers une autre application de messagerie, comme Signal ou Telegram, ou de changer de téléphone s'ils désirent continuer à utiliser WhatsApp.