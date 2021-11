Tout ce qui change pour votre argent en décembre

Du neuf pour les employés de la CP200

Mention obligatoire du loyer de référence dans les baux bruxellois

Cette nouvelle mesure s'applique à tous les nouveaux baux signés après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et lors de la reconduction ou du renouvellement des baux signés au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Wallonie: faites vos donations avant le 1er janvier

Aujourd’hui, lorsqu’une donation de biens mobiliers n’a pas été enregistrée (des droits de donation n’ont donc pas été payés, NDLR), si le donateur décède dans les 3 ans qui suivent la donation , celle-ci est requalifiée et réintégrée à la masse successorale. Concrètement, elle est alors s oumise aux droits de succession.

En Région wallonne, un projet de décret prévoit de porter ce délai de 3 à 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Plus de détails .

Carrefour se lance dans la vente de voyages

Le groupe de grande distribution Carrefour déploiera ce mercredi 1er décembre son service de vente de voyages. Carrefour Voyages Belgique proposera toutes sortes de vacances (citytrip, all inclusive, séjours au ski...) dans une quarantaine de destinations. Les départs en avion se feront depuis les aéroports belges ou de pays voisins, comme celui de Lille ou de Düsseldorf.

Ce service est une déclinaison en ligne de Carrefour Voyages France. Les réservations seront possibles par internet et un call center fera "bientôt" son apparition.

Telenet supprime les espaces web de ses clients

Ces dernières années, les fournisseurs d'accès à internet ont proposé à leurs clients un espace web pour qu'ils puissent créer leur propre site web ou stocker de petits fichiers en ligne. C'était notamment le cas chez Telenet via les adresses web commençant par http://users.telenet.be/ . Cependant, à partir du 1er décembre, les clients ne pourront plus créer de nouveaux espaces web.

Et dès le mois de juin 2022, Telenet désactivera les sites web existants. "Nous renvoyons les clients vers les nombreuses alternatives gratuites qui existent, en fonction de leur usage de l'espace web: Google Drive, Onedrive, Facebook, Whatsapp, etc. Pour les vrais sites web, il existe également des options gratuites comme Wix et Weebly", explique la porte-parole de Telenet, Isabelle Geeraerts.