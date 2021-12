Tout ce qui change pour votre argent en janvier 2022

Énergie

Interdiction de la reconduction tacite des contrats d’énergie dormants. Lorqu'un contrat n'est plus actif ou que son prix diffère du prix actuel de l'énergie, un fournisseur devra informer le client et lui en proposer un nouveau.

La simplification de sa facture d'énergie doit permettre au consommateur de mieux contrôler sa consommation d'énergie.

Simplification de la facture d’énergie. Celle-ci doit permettre aux consommateurs de mieux comparer et contrôler leur consommation d'énergie.

Wallonie: écoparticipation obligatoire pour le recyclage des panneaux photovoltaïques (PV). Cette taxe s'élève à 2 euros (HTVA) par PV. Notez que malgré cette hausse et malgré les nombreux changements de législation, le photovoltaïque reste un rempart contre le prix élevés de l'énergie.

Hausse des tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité. Par rapport au quatrième trimestre, ils augmenteront respectivementde 8,2% et 10,5%.

Lire aussi 8 nouveautés concernant votre facture d’énergie

Flandre: interdiction de remplacement d’une chaudière à mazout par une autre. À défaut d'un raccord au réseau de gaz naturel, il faudra trouver une solution alternative.

Octa+ cesse de fournir ses clients bruxellois en gaz et en électricité. Ses 17.000 clients basculeront donc automatiquement chez Engie ce 1er janvier 2022. Quelles sont les démarches à entreprendre pour ceux qui ne souhaitent pas accepter les conditions tarifaires d'Engie?

Vue en plein écran Ce 1er janvier, les 17.000 clients bruxellois d'Octa+ basculeront automatiquement chez Engie. ©Shutterstock

Travail

Simplification du budget mobilité. Les modifications prévoient notamment la prise en considération des coûts de financement, des coûts de garage et des coûts d'équipement non obligatoires qui augmentent la sécurité et la visibilité du conducteur pour la catégorie "mobilité douce". Une nouvelle sous-catégorie d'engins de déplacement électriques est également ajoutée. Pour les transports en commun, les abonnements pour les déplacements des membres de la famille seront désormais pris en compte.

Moins de précompte sur le salaire. La réforme se traduira par une "hausse" moyenne de 128 euros/an du salaire net, 209 euros en 2023 et 243 euros en 2024. En revanche, les contribuables recevront un remboursement d'impôt moindre.

Indépendantes: hausse des indemnités de maternité. Pour les quatre premières semaines du congé de maternité, le montant atteindra jusqu'à 752,34 euros en cas de repos complet et 376,17 euros en cas de repos à mi-temps. À partir de la 5e semaine, il pourra aller jusqu'à 688,12 euros en cas de repos complet et 344,06 euros en cas de repos à mi-temps.

Travailler à 4/5 temps ou à mi-temps avec allocation sera à nouveau possible dès l'âge de 55 ans.

Réintroduction du crédit-temps de fin de carrière avec allocations (jusqu'au 30 juin 2023). Pour en bénéficier, les travailleurs (à partir de 55 ans) devront prouver une carrière de 35 ans, avoir travaillé dans un métier lourd pendant 5 ans dans les 10 dernières années ou pendant 7 ans dans les 15 dernières années, avoir fait du travail de nuit pendant 20 ans ou travailler dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

Indexation pour les employés de la CP200. Elle s’élèvera à 3,58%.

Lire aussi Tout ce qui change pour votre travail en 2022

Les écochèques deviennent 100% électroniques. De plus, ils pourront être utilisés pour acheter tous les produits qui détiennent le label "En direct de la ferme".

Réforme des cotisations ONSS des sportifs professionnels. Ils contribueront au prorata de leurs salaire, tandis que ceux qui gagnent moins de 2.474,22 euros/mois ne devront plus payer de cotisations.

Allocation de télétravail pour les fonctionnaires fédéraux. Elle s'élève à 50 euros et seuls ceux qui travaillent au moins quatre jours par mois à domicile y auront droit.

Hausse du plafond des indemnités forfaitaires pour les volontaires du secteur des soins. Il sera porté à 2.600,90 euros (contre 1.416,16 euros).

Complément de salaire pour les infirmiers spécialisés. Sur une base annuelle, il correspond à 2.500 euros bruts (ou 833 euros) pour les infirmiers spécialisés titulaires d'un titre professionnel particulier (titulaires d'une qualification professionnelle particulière).

Fiscalité

Taxation plus lourde pour les voitures de société diesel et essence. En bref, cela signifie que les conducteurs de ces véhicules subiront une hausse de l'avantage imposable.

Lire aussi Profitez une dernière fois des avantages fiscaux actuels sur les voitures de société

Imposition des biens immobiliers à l'étranger sur la base d'un revenu cadastral. La base imposable ne sera donc plus calculée sur la valeur locative réelle d'un bien à l'étranger. Attention, si vous êtes dans ce cas, vous avez jusqu'au 31 décembre au plus tard pour déclarer votre bien.

Vue en plein écran En 2022, la fiscalité des utilitaires sera moins avantageuse en Wallonie pour les particuliers. ©REUTERS

S'installer en Flandre coûtera moins cher. Le taux des droits d’enregistrement baissera de 6 à 3% pour l’achat d’une habitation familiale. Il augmentera de 10 à 12% pour l’achat d’un autre bien.

Santé

Baisse du plafond du "maximum à facturer". Les familles aux revenus les plus bas, qui auront comptabilisé pour 250 euros de ticket modérateur (contre 400 euros actuellement), seront remboursées du reste du tiers payant au cours d'une même année.

21% Une TVA de 21% sera appliquée à tous les soins non thérapeutiques.

TVA à 21% pour les soins non thérapeutiques. Un dentiste qui blanchit des dents, par exemple, devra appliquer 21% de TVA sur ce type de prestation. Ce coût s’ajoutera au prix des soins.

Remboursement plus avantageux des analgésiques. Un système de remboursement unique entrera en vigueur tandis que la demande d’autorisation envoyée par le médecin à la mutuelle sera valable à vie.

Meilleur remboursement des frais de transport des patients dialysés ou cancéreux. L’intervention va passer de 0,25 à 0,30 euro/km.

Perte d'avantages en cas de non-paiement de la cotisation mutuelle pendant deux ans. Pour profiter à nouveau des avantages, il faudra d'abord payer sa cotisation pendant 24 mois.

Soins dentaires préventifs moins chers. La limite d’âge est supprimée et certaines prestations sont mieux remboursées.

Vue en plein écran En 2022, les soins dentaires préventifs seront moins chers. ©Tim Dirven

Le tiers payant accessible à tous chez tous les prestataires de soins. Par exemple, à l’issue d’une consultation, un médecin pourra décider de ne plus facturer que le ticket modérateur.

Des assurances hospi et dentaires plus chères. En fonction des assureurs, la hausse des primes oscillera entre 1,23 et 2,26%. Les détails.

Banque

Mise à disposition d’un service bancaire universel. Le SBU aura un coût forfaitaire de maximum de 60 euros par an et prévoit un paquet de services comprenant au moins 60 opérations manuelles par an, une carte de débit, 24 retraits d'espèces au guichet automatique de la banque et l'impression des extraits de compte. Les détails.

Expertise obligatoire pour obtenir un prêt hypothécaire. Le montant du prêt sera désormais calculé sur la base de la valeur estimée et non plus sur le prix d'achat.

Fin du secret bancaire. Les banques devront communiquer le solde des comptes bancaires et de paiement ainsi que des montants globalisés de certains contrats financiers deux fois par an au Point de contact central des comptes et contrats financiers. Les détails.

Hausse du prix des cotisations mensuelles pour quelques comptes à vue. Elle varie de 0,25 à 0,50 euro/mois et concerne BNP Paribas Fortis, Crelan ou encore Fintro. Retrouvez ici toutes les autres hausses tarifaires bancaires prévues en 2022.

Fin des services de Keytrade Bank pour les associations de fait. Celles-ci doivent désormais trouver rapidement une autre banque prête à les accueillir afin d'y transférer leurs fonds.

Lire aussi Où trouver un compte à vue pour une association de fait?

Divers

Hausse des primes d'assurance incendie. Elles seront indexées de 5,6%, sur la base de l'Abex. Certains assureurs appliqueront une hausse supplémentaire. Les détails.

Lire aussi La prime Renolution pour rénover le bâti bruxellois disponible dès janvier 2022

Hausse du prix du timbre. Le Non Prior, acheté à la pièce, passera à 1,19 euro et le Prior à 1,89 euro.

Hausse de la pension minimum. Elle passera à 1.444,36 euros/mois pour les isolés et 1.804,88 euros pour ceux qui ont une famille à charge.

Hausse de la Grapa (garantie de revenus aux personnes âgées). Elle passera à 859,40 euros par mois (indexation comprise) pour les cohabitants/mariés et à 1.289,10 pour les isolés.

Bruxelles: interdiction de circulation pour les véhicules diesel de norme 4. Une période de transition est prévue pour trois mois jusqu'au 1er avril 2022, date à partir de laquelle les conducteurs en infraction recevront une amende de 350 euros.

Vue en plein écran Une période de transition est prévue pour trois mois jusqu'au 1er avril 2022. ©BELGA

Bruxelles: indexation du prix de l'eau. Cette hausse sera de l'ordre de 15%.

9,06€ Les frais liés au traitement et à l'envoi de sa propre amende routière, qui sont entrés en vigueur en août 2021, vont déjà être indexés.

Hausse tarifaire auprès d'opérateurs télécoms. Le prix de certains services ou packs augmentera de 1 ou de 1,50 euro/mois chez Proximus. Du côté d'Orange, les clients devront payer 2 euros/mois en plus pour Internet et 1 euro/mois en plus pour la TV.

Indexation des frais liés au traitement et à l'envoi de sa propre amende routière. Celle-ci s'élèvera à 9,06 euros pour une perception immédiate ou une transaction et à 25,95 euros pour un ordre de paiement ou si le tribunal prononce une amende.