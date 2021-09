Tout ce qui change pour votre argent en octobre

Santé: vaccin antigrippal pour tous en pharmacie

Les pharmaciens sont désormais autorisés à prescrire le vaccin contre la grippe à toute personne qui le souhaite. L'année passée, ils ne pouvaient prescrire ce vaccin qu'aux personnes âgées de 50 ans et plus. Leur public s'en trouve ainsi élargi.

Les pharmaciens pourront appliquer le tiers payant (mécanisme qui permet au patient de payer au dispensateur de soins uniquement la part des frais à sa charge) à tous les groupes cibles, y compris les personnes à risque, les travailleurs de la santé et les personnes de plus de 50 ans.

À noter qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie de vaccins cette année, selon l'Association pharmaceutique belge (APB). En effet 3,8 millions de doses vont être acheminées prochainement vers les officines, soit 900.000 de plus que l'année dernière.

Voyage: fin du PLF papier

À partir du 1er octobre, seule la version électronique du Passenger Locator Form (PLF) est encore acceptée par les autorités compétentes. Autrement dit la possibilité de remplir et d'envoyer ce PLF sur papier est supprimée.

Le PLF peut désormais être rempli avant un départ pour l'étranger.

Certes, il reste possible d’imprimer le code QR reçu sur papier (au cas où vous n’auriez pas la possibilité de le présenter depuis l’écran d’un smartphone ou d’une tablette).

Notez aussi que le PLF peut désormais être rempli en ligne avant le départ, ce qui donne la possibilité aux voyageurs âgés de se faire aider par des proches, note le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.

En outre, l'obligation de remplir le PLF dans un délai de 48 heures précédant un retour en Belgique sera, lui aussi, supprimé ce 1er octobre et il sera désormais possible de remplir le document jusqu'à 180 jours à l'avance, c'est-à-dire bien avant le départ en voyage.

Anne Brinckman, porte-parole de Franck Vandenbroucke a confirmé ce changement. "Remplir le PLF à l'avance vous permettra de savoir quelles sont les règles que vous devrez respecter à votre retour", a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, un certain nombre de mesures d'encadrement seront toutefois prévues, dont l'assistance aux passagers par le transporteur pour remplir le PLF électronique et/ou imprimer le code QR, ainsi qu'une période de transition de 14 jours, d’après l'arrêté ministériel reprenant les mesures sanitaires décidées par le Comité de concertation du 17 septembre 2021.

Voyage: passeport nécessaire pour traverser la Manche

Dès le 1er octobre 2021, les citoyens de l'Union européenne (UE) – de même que les Suisses, les Norvégiens, les Islandais et les habitants du Liechtenstein - qui veulent voyager vers le Royaume-Uni auront besoin d'un passeport pour y entrer. De fait, la carte d'identité ne suffira plus, Londres estimant que ce document n'est pas suffisamment sûr.

Cette mesure fait partie des nouvelles procédures de gestion des frontières mises au point par les Britanniques.

Banque: taux négatif chez Argenta

Après KBC, Triodos et ING, entre autres, Argenta a également décidé de faire payer les entreprises et associations qui disposent de plus d’un demi-million d’euros sur leur compte: à présent, un taux de -0,4% s’applique à partir du premier euro dépassant cette somme sur les produits Pro-plus, un compte non réglementé sur lequel le taux d’intérêt de base est de 0%.

Le site Spaargids.be indique qu’Argenta empêchera également les professionnels d’ouvrir plusieurs comptes afin d’échapper au taux négatif. La décision d’Argenta, un établissement spécialisé dans l’épargne quotidienne, est symbolique. "Cela ne concerne que 0,02% des clients", indique une porte-parole de la banque.

Banque: le versement de dividendes redevient possible

La Banque nationale demande aux établissements financiers belges de poursuivre une politique prudente en matière de dividendes, basée sur une évaluation prospective des fonds propres, même après l’expiration des recommandations spécifiques formulées durant la crise sanitaire, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les autorités de surveillance prudentielle recommenceront à évaluer, à partir du 1er octobre, le caractère prudent des politiques de distribution suivies par les établissements financiers selon le processus ordinaire.

Banque: lancement de Banx

Ce mercredi 5 octobre marquera le lancement de l’application bancaire Banx, née d’une collaboration entre Belfius et Proximus.

Banx se veut une "expérience bancaire de haut niveau et entièrement digitale", selon un communiqué des partenaires. L'application offrira un tableau de bord permettant de connaître l'impact de ses achats sur l'empreinte carbone.

"Les utilisateurs pourront ainsi gérer leurs activités bancaires de manière plus consciente et comprendre quels achats sont bons pour la planète et lesquels ne le sont pas."

Côté bancaire, on notera l'ouverture de comptes à distance, le partage d'additions entre amis de façon digitale, et ce, quelle que soit la banque. Le transfert d'argent se fera aussi immédiatement vers toutes les banques.

Notons, enfin, qu'une équipe d'assistance sera accessible par téléphone, sur les réseaux sociaux et par chats.

Énergie: plus de contrat fixe chez Mega

Suite à l’envolée des prix sur le marché de l’énergie, le fournisseur d’énergie Mega a décidé de stopper la commercialisation de contrat à prix fixe à partir du mois d'octobre (et jusqu'à nouvel ordre), selon Test Achats.

Emploi: hausse des salaires du secteur public

Suite au dépassement de l’indice-pivot au mois d’août, les salaires du secteur public augmenteront de 2% au 1er octobre 2021.

Emploi: prolongation de cinq mesures de soutien corona

Le gouvernement fédéral a décidé de prolonger d'un trimestre et de manière ciblée une partie des mesures de soutien économique corona en vigueur en Belgique.

À partir du 1er octobre, cinq mesures seront prolongées pour la durée du 4e trimestre 2021. En ce qui concerne les salariés, il s’agit d’une prolongation du chômage temporaire pour force majeure pour l'ensemble des secteurs.

Pour les indépendants, cette prolongation concerne le droit passerelle simple de crise et ce pour l'ensemble des secteurs et à partir d'une perte de 65% du chiffre d'affaires. En revanche, le double droit passerelle disparait.

En outre, la prime mensuelle pour les bénéficiaires du revenu d'intégration, d'une Grapa ou d'une allocation de remplacement de revenus (ARR) sera toujours octroyée. Mais son montant passera de 50 à 25 euros.

Enfin, un soutien financier aux opérateurs du rail (personnes et fret) est également prévu ainsi que le maintien du taux de TVA à 6 % sur le gel hydroalcoolique et les masques.

Télétravail: fin de l’indemnité de télétravail majorée

Lors du deuxième et du troisième trimestre de 2021, l’indemnité de télétravail maximal était passée à 144,31 euros. Désormais, le plafond de 129,48 euros est à nouvau d'application, tant pour les travailleurs que pour les dirigeants d’entreprise, selon Securex.

Justice: du neuf en matière de saisies-cessions

"Dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, les tranches insaisissables sur les revenus du travail ou de remplacement des particuliers faisant l’objet d’une saisie ou d’une cession ont temporairement été augmentés jusqu’au 30 septembre 2021", rappelle Group S.

Cependant, cette mesure n'est pas prolongée. "Dès le 1er octobre 2021, les montants applicables redeviennent donc ceux indexés au 1er janvier 2021."

Horeca: fin de la TVA réduite à 6%

Le taux de TVA temporairement rabaissé à 6% dans l'horeca n'est pas non plus prolongé au-delà du 30 septembre, a indiqué le ministre des Finances Vincent Van Peteghem.

Le taux réduit de TVA, à 6%, avait été introduit en mai par le fédéral, pour la vente sur place de boissons ainsi que les services de restaurant et catering. Cette mesure temporaire entrait dans le cadre des aides corona, pour aider financièrement l'horeca à l'occasion de sa réouverture.

La mesure était annoncée comme valable jusqu'au 30 septembre inclus. Dès ce 1er octobre, les prestations horeca retrouvent dès lors leur imposition d'avant la crise sanitaire, soit 12% sur la nourriture et 21% sur les boissons.

Mobilité: du neuf pour la prime Bruxell’air

"En octobre 2021, plus aucune demande de prime Bruxell’Air ne pourra être introduite", selon le portail Lez de Bruxelles. "Les personnes qui, sur la base de la radiation d’une plaque effectuée dans les 6 derniers mois, avaient jusqu’à fin octobre pour demander l’ancienne prime disposeront d’un délai supplémentaire d’un mois."

Cette suspension vise à permettre l’entrée en vigueur de la nouvelle forme de la prime qui correspondra davantage à un budget mobilité (qui peut atteindre 900 euros selon les cas).

Flandre: contrôle technique plus strict

À partir du 1er octobre, celui qui passe un contrôle technique en Flandre recevra désormais un carton rouge en cas de défaut lié à l’éclairage ou à certains réflecteurs. Autrement dit, il sera nécessaire de repasser le contrôle sous 15 jours (et de payer une seconde visite).

Cette nouvelle réglementation relative à l’évaluation de la signalisation lumineuse n’a rien de neuf et a été imposée par l’Union européenne en 2019. Elle est entrée en vigueur en Wallonie en mars 2019 et en janvier 2021 à Bruxelles. De son côté, la Flandre avait jusqu’ici repoussé son entrée en vigueur.

Technologie: mise à jour gratuite vers Windows 11

Windows 11, le remplaçant de Windows 10, sera officiellement lancé le 5 octobre 2021. La mise à jour sera gratuite et proposée de manière automatique.

"Les appareils éligibles les plus récents seront les premiers à en bénéficier." Microsoft

Attention, cette proposition n’arrivera pas forcément chez vous à la date du 5 octobre étant donné que Microsoft a prévu un déploiement progressif jusqu’au milieu de l’année prochaine. "Les appareils éligibles les plus récents seront les premiers à en bénéficier, suivis des appareils d’ores et déjà commercialisés en fonction de leurs capacités matérielles, de leur ancienneté et d’autres facteurs ayant une incidence sur la mise à jour", explique Microsoft.

Pour savoir si votre ordinateur est compatible avec cette nouvelle version de Windows, Microsoft a mis à votre disposition un outil: PC Health Check.

Technologie: du neuf pour les chèques-repas émis par Sodexo

Dans le courant du mois d’octobre, les détenteurs d’une Sodexo Card pourront utiliser leur Lunch Pass (les chèques-repas électroniques, NDLR) pour payer leurs achats depuis l’application Phenix.

À l’instar de Too good to go, cette dernière a pour vocation de lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant aux Belges d’acheter à prix réduit les invendus de leurs commerçants de quartier.

