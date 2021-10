Trois bons plans pour économiser sur le budget courses

Les entreprises alimentaires ne sont plus en mesure d'absorber la flambée des coûts des matières premières , de l' énergie et du transport . Par conséquent, elles ont prévu de relever les prix facturés aux supermarchés de 5 à 25% à partir du mois de janvier! Sans surprise donc, même si les supermarchés réduisent leurs marges, ces hausses de prix seront de toute façon répercutées sur votre ticket de caisse .

Acheter en très grosse quantité

Comparer les prix

C'est possible grâce PingPrice, une app belge gratuite (disponible pour Android et via Safari pour les iPhone). Celle-ci reprend, pour différentes localités, les prix affichés par Albert Heijn, Carrefour, Colruyt et Delhaize.