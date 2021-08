Un VPN est-il vraiment indispensable pour surfer?

Souvenez-vous: au début de cette année, WhatsApp avait demandé à ses utilisateurs d’accepter ses nouvelles conditions d’utilisation afin de lui permettre de partager davantage de données avec Facebook, sa maison mère. De nombreux utilisateurs avaient crié au scandale craignant que le réseau social de Mark Zuckerberg puisse ainsi prendre connaissance des messages, des photos ou encore des documents échangés via cette messagerie instantanée.

Cependant, cet échange de données concerne uniquement les contacts et les informations du profil, mais certainement pas le contenu des messages. De fait, depuis toujours, le contenu échangé et diffusé via WhatsApp est chiffré de bout en bout. Cela signifie que personne – pas même WhatsApp ou Facebook – ne peut prendre connaissance de vos écrits ou des photos que vous avez partagées, étant donné que tous ces échanges sont cryptés.

Quel est le rapport entre WhatsApp et le VPN (ou réseau privé virtuel)? Il est très simple: lorsque vous surfez sur Internet sans VPN, des personnes malveillantes ont la possibilité de prendre connaissance de tout ce que vous faites étant donné que vos activités ne sont pas cryptées.

Et c’est encore plus vrai lorsque vous surfez via un réseau wifi public (dans le métro, dans un hôtel, dans un café, chez le coiffeur, etc.). Autrement dit, sans VPN, un pirate (ou un logiciel qui vous espionne) peut aisément prendre connaissance de toute une série d’informations privées telles que vos noms d’utilisateurs, vos mots de passe, vos coordonnées bancaires ou d’achats, etc. Il peut même avoir accès à tous les documents échangés avec votre employeur.

Un VPN est une sorte de cape d’invisibilité qui permet de naviguer sur internet en toute confidentialité.

Bref, un VPN est une sorte de cape d’invisibilité qui permet de naviguer sur Internet en toute confidentialité. Techniquement, il s’agit d’une connexion chiffrée et sécurisée de tout ce qui est envoyé et reçu entre deux réseaux (un peu à la manière d’une conversation WhatsApp) ou entre un utilisateur et un réseau. Il s’agit donc vraiment d’un outil indispensable.

Gratuit ou payant

Si vous êtes convaincu de l’utilité d’un VPN, sachez que les services disponibles sont relativement faciles à installer et à utiliser. Mais lequel choisir? Il y a bien sûr des VPN gratuits, mais à l’instar de l'offre gratuite d’un Spotify, par exemple, vous risquez de vous exposer à de la publicité supplémentaire. De plus, les VPN gratuits sont généralement plus lents vu les nombreux utilisateurs qu’ils drainent. Certains d’entre eux limitent même le temps d’utilisation à votre disposition ou la quantité de données qu’il est possible de recevoir ou de transférer.

Pour toutes ces raisons, il vaut mieux s’équiper d’un VPN payant. Attention, il est important de privilégier un VPN qui déclare ne pas conserver de journaux de données. Cela signifie qu’il n’enregistre pas vos activités. "Évitez également les fournisseurs de VPN dont le siège se situe dans des pays dont la législation n’oblige pas à conserver les données ou est susceptible de recevoir une requête d’un tiers dans ce but", conseille CNET, une plateforme d’informations technologiques.

C’est notamment le cas de Mozilla VPN. Ce nouveau réseau privé virtuel – lancé par la fondation qui a créé le navigateur Firefox – est disponible pour les Belges depuis la mi-juillet. L’abonnement revient à 9,99 pour un mois. Si vous optez directement pour un semestre, l’abonnement revient à 6,99 euros/mois ou à 4,99 euros/mois pour une année. Peu importe l’abonnement choisi, vous pouvez vous faire rembourser l’abonnement dans les 30 jours qui suivent votre achat si celui-ci ne vous convient pas.

Lire aussi Firefox propose aux Belges de surfer "cachés"

Cet abonnement vous permet de protéger jusqu’à 5 de vos appareils. Si ce n’est pas assez ou si vous estimez que cette offre est trop onéreuse, vous pouvez vous abonner au service VPN prévu en option par votre logiciel antivirus, ou à ceux fournis entre autres par NordVPN, CyberGhost VPN ou encore ExpressVPN (voir tableau comparatif).

Notez que tous ces services font régulièrement des offres spéciales qui permettent de réduire drastiquement leur prix mensuel. Donc, ouvrez l’œil (et n’hésitez pas à changer de temps en temps de fournisseur VPN comme vous le feriez avec un fournisseur d’énergie).

Streaming

C’est bien connu, un VPN permet aussi de contourner les systèmes de géoblocage (étant donné que vous êtes caché derrière une adresse IP fictive). Par exemple, pour des raisons de droit, il est impossible pour un internaute situé en Belgique d’avoir accès au contenu de M6play, la plateforme vidéo de la chaîne française M6. À moins bien sûr d’utiliser un VPN qui va induire la plateforme en erreur en lui faisant croire que cet internaute belge surfe depuis la France.

"Regarder une vidéo avec un VPN est légal si regarder celle-ci sans utiliser de VPN est également légal." Gauthier Soinne Belgian Entertainment Association

S’agit-il d’une pratique illégale? "Tout dépend de la nature de la source", répond Gauthier Soinne de la Belgian Entertainment Association (BEA). "Regarder une vidéo avec un VPN est légal si regarder celle-ci sans utiliser de VPN est également légal." Autrement dit, si vous avez raté une émission sur France 5 et que vous utilisez un VPN pour la regarder depuis la plateforme France.TV, l’utilisation de votre VPN n’est pas illégale.