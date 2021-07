Une conciergerie administrative pour les aînés et les aléas de la vie

Imaginez… Une personne qui prend en charge toute votre paperasse administrative et, au besoin, assure la gestion organisationnelle de votre quotidien. Une sorte de concierge administratif doublé d’un gestionnaire de vie qui vous soulage des tâches chronophages et sources de stress. Pauline Dubois, fondatrice de CURA Services, se qualifie volontiers de "family office admin" dont la mission est de fluidifier et d’optimiser l’écosystème de chacun.

Cette passionnée de l’administratif a rapidement compris que sa vocation naturelle à assister des amis et membres de sa famille qui pataugeaient dans leurs démarches pouvait déboucher sur une activité professionnelle à part entière, dont le champ d’action s’est vite élargi de façon assez naturelle.

À la base, ses services étaient plutôt destinés aux seniors et/ou à leurs proches qui n’ont pas forcément le temps ni l’envie de s’investir dans des dossiers administratifs. L’histoire débute lorsqu’elle prend conscience que son grand-père - qui a travaillé jusqu’à ses 94 ans! -, n’a transmis aucune information à la génération suivante et n’a jamais songé à préparer son avenir professionnel ni privé. Il était urgent de rassembler les pièces du puzzle. "Mes premiers clients étaient d’ailleurs souvent des personnes âgées envoyées par une banque privée ou un notaire", raconte-t-elle.

Le covid a donné un coup d’accélérateur à son activité. La clientèle s’est fortement rajeunie. Car ces services assurés par une équipe pluridisciplinaire sont susceptibles de soulager toute personne dont le quotidien est (temporairement) chamboulé par un événement ou un aléa de la vie: burnout, maladie ou hospitalisation, divorce, changement professionnel, naissance, décès.

Demandes ponctuelles

CURA Services peut répondre à des demandes ponctuelles. En cas d’hospitalisation d’une personne isolée, par exemple, elle assurera le relevé du courrier, la coordination du retour à domicile (aide-ménagère, infirmière, livraison de courses et de repas), la prise en charge des enfants et des animaux, les démarches auprès de la mutuelle et de l’assureur, etc.

"Notre cliente la plus jeune a 27 ans. En moins d'un an, elle a été confrontée au décès de son père et de sa grand-mère, et s'est retrouvée avec un appartement à vider, une maison à vendre. N’y connaissant rien, elle était dépassée et incapable de gérer cela toute seule. Nous avons fait les démarches, assuré les contacts avec le notaire, l’agence immobilière", explique Pauline Dubois.

Pour d'autres, comme ce monsieur qui cumule divorce, déménagement, changement de job et garde alternée des enfants, cette maman qui apprend qu'elle est atteinte de sclérose en plaques, CURA fait office de soupape. Elle leur permet de continuer à travailler et de profiter de la vie, en se délestant du fardeau administratif.

Tarifs: 4 "packs" CURA pratique des tarifs par packs horaires valables 1 an (heures transférables pour en faire profiter l'entourage).

5 h: 300 euros

10 h (+30 min gratuites): 600 euros

20h (+1h30 gratuite): 1.200 euros

50 h (+ 5 h gratuites): 3.000 euros

Suivi global sur le long terme

Pour les aînés, si la première demande concerne l’administratif, elle débouche en général assez rapidement sur une prise en charge globale régulière (une fois par semaine, deux ou trois fois par mois) qui inclut notamment tout ce qui a trait au volet médical (rendez-vous, suivi, etc.) et aux aspects "légaux" (démarches chez le notaire, le banquier, l’avocat).

"Avec le covid, nous avons assisté à une explosion des demandes d’assistance suite à un décès et pour des déménagements. "Une mamy devait par exemple quitter son logement en catastrophe pour intégrer une maison de repos (avant qu’elle soit inaccessible pour cause sanitaire)."

"Nous sommes également la personne de confiance d'expatriés (coincés à l’étranger à cause de la pandémie), incapables de gérer les besoins de leurs parents à distance", poursuit Pauline Dubois qui s'occupe par exemple de mises sous administration de biens, de mandats extrajudiciaires, etc.

Constitution d'un "dossier de vie" Pour certains, la démarche est plus proactive. "Nous aidons la personne à se constituer un ‘dossier de vie’ qui compile ses données, informations et documents essentiels. C'est parfois l'occasion de détecter des doublons d’assurance, de faire un tri, d’exhumer un contrat oublié et d’établir un budget pour gérer les échéances de factures", déclare Pauline Dubois. L'exemple type? "Des clients entre 40 et 60 ans souhaitent conscientiser leurs enfants et leur donner accès à des informations importantes, au cas où. L'avantage du dossier de vie, c'est qu'il peut être partagé, via Itsme", souligne la responsable de CURA. Le coût de la constitution du dossier est de 350 euros (+ 1 heure d’assistance administrative pour le compléter et faire des recommandations).

"Chief admin officer" ad interim pour indépendants

CURA compte aussi parmi ses clients une dizaine d’indépendants et de chefs d’entreprises. "Ce sont souvent des personnes confrontées à une maladie qui veulent se délester du fardeau administratif pour continuer à travailler. Nous sommes en quelque sorte leur ‘chief admin officer’ ad interim", explique Pauline Dubois.