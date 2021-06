Vacances et covid, un été serein en 5 questions

Mercredi dernier, les députés européens ont largement donné leur feu vert final au certificat numérique Covid européen, destiné à faciliter les déplacements cet été au sein de l'UE, à charge désormais aux États de le mettre en place d'ici le 1ᵉʳ juillet. Si vous comptez quitter les frontières belges avant cette date, voici les règles à respecter et les démarches à entreprendre pour vous ou votre famille, ainsi que les nouvelles règles en vigueur à partir du 1 er juillet .

1/ Où puis-je voyager?

Tant que vous respectez le conditions d’accès à un pays (voir question 2), vous avez le droit de voyager où bon vous semble. Mais gare aux conditions à respecter à votre retour (voir question 5), qui varient en fonction d’un code couleur, et qui peuvent donner lieu, selon les cas, à une quarantaine.

Or, si vous n’avez pas la possibilité de télétravailler ou de prolonger vos congés, vous ne percevrez aucun revenu de remplacement durant cette période.

Les voyages à destination de pays situés en dehors de l’Union et de l'espace Schengen restent encore et toujours vivement déconseillés.

En outre, lors du Comité de concertation du 4 juin 2021, il a été rappelé que les voyages à destination de pays situés en dehors de l’Union et de l'espace Schengen restent encore et toujours vivement déconseillés , à l’exception bien sûr de quelques pays teintés de vert.

À l’heure d’écrire ces lignes, c’est le cas pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, la Corée du Sud et Israël. De fait, à l’instar du Japon, la Thaïlande est repassée dans le rouge.

2/ Quelles sont les conditions à respecter à l’aller?

Avant de quitter la Belgique, vérifiez toujours les conditions d'accès au pays de destination, de même que celles d'un pays par lequel vous devez transiter , et cela, peu importe votre moyen de transport. Ces conditions peuvent être vérifiées depuis l’application Re-OPEN EU .

Cette règle ne s’applique pas aux enfants de moins de 11 ans, ni aux travailleurs transfrontaliers et aux résidents des bassins de vie frontaliers situés à moins de 30 km de la frontière française, tant qu’il s’agit pour ces derniers d’un déplacement de moins de 24 heures.

Les voyageurs doivent également pouvoir présenter une attestation sur l’honneur (le document est disponible via l’application Re-OPEN EU) dans laquelle ils déclarent qu’ils n’ont pas de symptômes liés au Covid-19 et qu’ils n’ont pas été en contact avec un cas confirmé au cours des 14 jours précédant leur voyage.

De manière générale, et peu importe votre destination au sein de l’UE, si vous voyagez avant le 1 er juillet, le résultat négatif d’un test PCR (voir question 3) reste votre meilleure garantie de pouvoir entrer dans un pays.

Bien qu’il y ait déjà des exceptions: l'Espagne permet désormais aux touristes de présenter un test antigénique . C’est plus rapide et nettement moins cher qu’un test PCR (voir question 3).

Attention, il s’agit du principe de base, mais les pays de destination peuvent toujours décider d’y assortir des conditions connexes. "Il est dès lors très important de vérifier suffisamment au préalable les conditions de voyage précises en vigueur dans le pays de destination ou de transit" selon le gouvernement belge. "Et cela, pour éviter des mauvaises surprises."

Par exemple, la durée de validité des tests pour ceux qui optent pour le test négatif n'est pas harmonisée et peut varier de 24 à 72 heures. Il en va de même pour ceux qui sont guéris du coronavirus: la durée de l'immunité est fixée à un maximum de 180 jours, mais ici aussi les États peuvent décider de la réduire.

Ce certificat sera disponible pour les Belges (au format papier ou numérique), à partir du mercredi 16 juin 2021 , via l’application la plateforme Covidsafe.be , a confirmé le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Le certificat numérique européen Covid entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Comment et où se procurer ce précieux sésame? Quels sont les vaccins éligibles ? L’administration d’ une dose de vaccin est-elle suffisante ? Quid pour les enfants ? ... Retrouvez toutes les réponses à vos questions .

3/ Combien coûte un test PCR?

Les tests destinés à montrer patte blanche pour voyager ne sont pas remboursés par l’assurance maladie obligatoire. Ils peuvent être facturés au tarif minimum de 40,44 euros (contre 47,18 euros jusqu'au 30 avril 2021). Autrement dit, l’organisation qui effectuera votre test reste libre de vous le facturer à un montant bien plus élevé.

Par exemple, Brussels Airport dispose de son propre centre de dépistage rapide à la sortie du hall des départs. Comptez 67 euros pour un test PCR standard avec un résultat dans les 24 heures ou 135 euros pour un test PCR rapide, dont le résultat sera disponible quelques heures plus tard.

À partir du 1er juillet: les enfants et les jeunes âgés de 6 à 17 ans et les adultes qui n’ont pas encore eu l’occasion de se faire vacciner complètement et ainsi de s’immuniser verront le coût de leur test PCR remboursé, avec un plafond de 55 euros. Sont concernés les tests réalisés en Belgique après avoir reçu un code Corona Test Prescription du SPF Santé publique.