Voyage annulé, faillite: tout savoir sur les vouchers

Les organisateurs de voyages qui ont dû annuler des voyages à forfait en raison de la crise du coronavirus ont distribué des bons à valoir. Attention, il existe des différences entre les "vouchers coronavirus" belges et les bons distribués à l'étranger et des règles différentes s'appliquent, prévient le SPF Économie.

D'un côté, les vouchers belges ont une validité d'un an minimum et il n'y a aucune limite quant à la date de réservation. Dans un délai d'un an après l'émission du bon, le client a le droit à tout moment de demander d'être remboursé (même si la date d'échéance n'est pas encore dépassée). L'organisateur de voyages doit alors rendre l'argent dans un délai de six mois. En outre, le voucher coronavirus est garanti contre l'insolvabilité financière.