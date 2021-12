Voyager cet hiver malgré le variant Omicron

La hausse des contaminations en Europe et l’émergence du variant Omicron ont entraîné une vague de renforcement des mesures anti-covid dans plusieurs pays, tant sur le continent européen que dans le reste du monde. Ce n’est peut-être qu’un début, mais ce qui est sûr, c'est que certaines de ces mesures pourraient bien jouer les trouble-fêtes de vos prochaines vacances, même si vous êtes vacciné.

C’est par exemple le cas du Maroc qui a entrepris de suspendre tous les vols directs de passagers vers et en provenance de ses frontières pour une durée d’au moins deux semaines à compter du 29 novembre.

Peu importe le pays qui les prend, ces nouvelles mesures amènent tout un lot de questions. Voici quelques éléments de réponses et surtout, quelques conseils.

1/ Vous avez réservé un voyage et les frontières se ferment

Comme le Maroc, d’autres destinations de vacances pourraient encore annoncer dans les jours qui viennent la fermeture de leurs frontières. Si vous n’avez pas encore réservé vos prochaines vacances, c’est l’occasion de rappeler quelques réflexes à adopter.

Si vous effectuez vos réservations par vous-même (c’est-à-dire sans l’intervention d’un voyagiste), continuez à privilégier au maximum une plateforme ou un logement qui vous offre une certaine forme de flexibilité (dont une annulation jusqu’à 24 heures avant votre arrivée).

Depuis le 29 novembre, le Maroc a suspendu tous les vols directs de passagers vers et en provenance de ses frontières pour une durée d'au moins deux semaines.

Quid de votre transport? Dans le cas du Maroc, par exemple, étant donné que les compagnies aériennes ne peuvent plus assurer de vols commerciaux (a priori jusqu’à la mi-décembre), celles-ci prennent proactivement contact avec leurs clients afin de trouver une solution. C’est notamment le cas de Ryanair qui, dès le 30 novembre, a proposé au choix un remboursement intégral du billet d’avion ou un échange gratuit du ou des vols concernés.

Notez que Ryanair a décidé d'annuler de toute façon tous ses vols depuis et vers le Maroc jusqu'au 1er février 2022.

Si vous avez effectué une réservation via un tour-opérateur, celui-ci prendra également contact avec vous pour vous proposer une autre destination, un report du voyage à une autre date ou un remboursement (et cela même si vous n’avez pas souscrit une assurance annulation).

Le voyagiste Connections signale au passage qu’il ne met pas en avant des destinations dont il soupçonne qu’elles pourraient fermer leurs frontières aux voyageurs belges. "Nous privilégions des pays qui ont toujours gardé leurs frontières ouvertes", explique Frank Bosteels, son porte-parole. "Dubaï en est le meilleur exemple, et ce n’est pas étonnant si la destination caracole en tête des meilleures ventes pour la saison hivernale."

"De la même manière, nous sommes convaincus que les États-Unis ne vont pas faire machine arrière après dix-huit mois de fermeture de leurs frontières aux ressortissants européens. Les voyages à New York sont assurés pour la période de fin d’année, et nous misons ensuite sur une reprise importante des voyages à partir des vacances de Pâques."

Cela dit, les États-Unis viennent de resserrer la vis. La Maison-Blanche a annoncé, jeudi 2 décembre 2021, qu’elle exigeait désormais que tous les voyageurs étrangers arrivant sur le sol américain présentent un test négatif réalisé dans la journée précédant le départ, en plus d’être vaccinés.

Par conséquent, au moins une semaine avant votre départ, vérifiez quotidiennement si les mesures dans votre pays de destination n’ont pas été modifiées.

Les conditions d'accès de chaque pays peuvent être vérifiées depuis l’application Re-OPEN EU ou via le portail des Affaires étrangères pour le reste du monde.

2/ Vous êtes à l'étranger et les frontières ferment

Si une telle situation devait vous arriver, vous pourrez compter sur les services de votre tour-opérateur qui trouvera une ou plusieurs solutions pour vous rapatrier.

"En cas de problème, l'assistance est toujours au rendez-vous lorsque vous réservez via un tour-opérateur." Sarah Saucin porte-parole de Tui

Dans le cas du Maroc, par exemple, Tui Fly a obtenu l'autorisation d'opérer 18 vols entre le 1er et le 5 décembre. "C'est aussi ça, la plus-value de passer par un tour-opérateur pour réserver ses vacances: en cas de problème, l'assistance est toujours au rendez-vous", rassure Sarah Saucin, la porte-parole de Tui.

Si vous n'avez pas de tour-opérateur, il faudra vous débrouiller rapidement pour trouver une compagnie aérienne qui a elle-même obtenu une autorisation pour assurer l'un ou l'autre vol de rapatriement vers la Belgique ou, au pire, dans un pays limitrophe.

Mais surtout, avant de quitter la Belgique, signalez toujours votre voyage via la plateforme fédérale TravellersOnline. En cas de problème, cela permettra au SPF Affaires étrangères d'entrer plus facilement en contact avec vous et de vous apporter un soutien logistique si nécessaire.

3/ Vous avez réservé un voyage dans un pays qui impose une quarantaine

Si le pays dans lequel vous avez l'intention de vous rendre impose soudainement une quarantaine aux voyageurs étrangers, prenez les devants avec votre hôtel ou avec la société de location de votre logement sur place afin de connaître les éventuelles possibilités d’annulation ou de report.

À nouveau, si vous êtes passé par un tour-opérateur, tout ne sera pas perdu. Par exemple, lorsque la Suisse imposait encore une quarantaine aux voyageurs (voir encadré), Club Med proposait aux clients qui avaient réservé un séjour dans son Resort Saint-Moritz une destination alternative aux mêmes dates, dans l’un de ses 11 autres Resorts des Alpes françaises. Si cela ne leur convenait pas, ils pouvaient être intégralement remboursés.

Plus de quarantaine en Suisse mais des tests plus stricts La quarantaine de 10 jours pour pouvoir entrer en Suisse, imposée la semaine dernière dans l'urgence aux ressortissants de certains pays, dont la Belgique, pour contenir la propagation du variant omicron, est supprimée à partir du 4 décembre. À la place, les voyageurs devront présenter un test PCR négatif avant l’entrée en Suisse. Un deuxième test (PCR ou antigénique) devra être effectué entre le quatrième et le septième jour après l'entrée en Suisse, à charge des voyageurs. Ces obligations concernent également les personnes vaccinées et les personnes guéries.

4/ Vous partez skier en France

Pour utiliser les remontées mécaniques en France, le pass sanitaire est désormais obligatoire à partir de 12 ans (en plus du port du masque). Mais attention, à compter du 15 décembre 2021, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus valable pour la France si le rappel n’a pas été fait dans un délai de 7 mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection.

À compter du 15 janvier 2022, cette règle sera étendue à l’ensemble des personnes âgées de plus de 18 ans et il n’y aura aucune exception pour les touristes.

D’où cette question: quand votre dose booster pourra-t-elle vous être injectée? Comptez deux mois minimum pour Johnson & Johnson à partir de la première injection, quatre mois ou plus pour AstraZeneca et au moins six mois pour Pfizer et Moderna.

Notez que, peu importe le vaccin reçu lors de la vaccination initiale, la dose de rappel se fera soit avec une dose de Pfizer, soit une demi-dose de Moderna – ce qui s'explique par des concentrations différentes. Actuellement, seuls ces deux vaccins à ARN messager ont été autorisés par l'Agence européenne des médicaments pour la dose de booster.

Pour ceux qui sont éligibles à la dose booster et qui ne veulent pas attendre leur convocation officielle, il est possible de s’inscrire sur liste d’attente, via les plateformes Qvax et BruVax.

Attention, la France indique que le QR code de la dose booster sera valide 7 jours après son injection. Tenez donc également compte de ce délai.

Si vous ne pouvez pas être dans les temps ou que vous voyagez avec des enfants, il reste évidemment possible d’accéder au pass sanitaire moyennant l’obtention d’un résultat négatif à un test PCR ou un test antigénique.

Cependant, ici aussi, il y a du neuf: la durée de validité de ce test est passée de 72 à 24 heures lundi 29 novembre 2021.

Le pass sanitaire est aussi accessible à ceux qui bénéficient d'un certificat de rétablissement.

"Ce qui veut dire que, très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais", selon une déclaration d’Olivier Véran, le ministre français de la Santé. Ces tests sont facturés entre 22 et 44 euros.

Le pass sanitaire est aussi accessible à ceux qui bénéficient d'un certificat de rétablissement. Celui-ci est disponible à partir du 12e jour qui suit un test PCR positif.

5/ Vous ne voulez plus du tout voyager

Bien qu’il ne soit pas obligé de trouver une solution (étant donné qu’il n’est pas interdit de voyager en France par exemple), prenez quand même contact avec votre tour-opérateur. Il y a de fortes chances qu'il soit enclin à vous proposer un voyage alternatif aux mêmes dates (comme c’est le cas du Club Med) ou un report à une date ultérieure. C’est aussi ce que prévoit Tui pour sa clientèle.

"Les épidémies et pandémies, ainsi que les mesures de confinement ou de restriction d'accès à un territoire ne font pas partie des aléas couverts par notre assurance annulation." Europ Assistance

Ne comptez certainement pas sur votre assurance annulation. De fait, annuler son voyage en raison de l'épidémie de coronavirus ne relève pas d'une assurance annulation standard, affirme Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances.

Par exemple, "les épidémies et pandémies ainsi que les mesures de confinement (lockdown) d’un pays ou de régions qui en résultent ou les décisions prises par les pouvoirs locaux d’interdire l’accès à leur territoire ne font pas partie des aléas couverts par notre assurance annulation", rajoute Europ Assistance.