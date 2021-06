4 façons de tenir une AG de copropriété

Depuis un peu plus d’un an, nombreux sont les copropriétaires qui attendent impatiemment la tenue de leur assemblée générale (AG) reportée suite à la pandémie de Covid-19. Certaines solutions, temporaires, ont toutefois été mises en place pour pouvoir prendre des décisions plus ou moins urgentes. Voilà désormais que la situation s’améliore, la tenue de ces AG se dirige vers un retour à la normale. Depuis ce 9 juin, les AG "physiques" sont en effet à nouveau autorisées, à côté des AG "procédure écrite" ou encore des AG digitales ou hybrides. Comment fonctionnent ces assemblées générales et à quelles conditions?