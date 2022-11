855.000 Belges possèdent plus d’un bien immobilier

Plus d’un propriétaire immobilier résidentiel sur six, selon des chiffres obtenus en exclusivité par notre rédaction, possède au moins une maison ou un appartement en plus de son habitation. À titre d’investissement ou pour en profiter comme résidence secondaire. Ce phénomène pèse cependant de manière non négligeable sur un marché immobilier déjà sous pression.