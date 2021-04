Indice trimestriel Trevi: la hausse la plus forte depuis 10 ans

Chez Trevi, on constate la flambée des prix; puis on souffle le froid... et le chaud: "A ce stade, nous considérons la hausse trimestrielle enregistrée au dernier trimestre comme digérable par le marché. A condition, bien sûr, que nous n’entérinions pas une hausse similaire sur les trois prochains trimestres. En effet, dans cette hypothèse, nous approcherions une surchauffe de plus de 10% en rythme annuel, qui correspondrait à une entrée en zone spéculative… et par conséquent dangereuse". L’avertissement d’Eric Verlinden, le patron du réseau Trevi, est clair. Et il vaut pour tous les segments de marché et toutes les régions, cette fois. Autre constat tiré de ce début d’année en fanfare: il n’est pas uniquement lié à l’engouement des investisseurs particuliers. Non, cette fois la hausse se constate sur tous les segments: les terrains à bâtir, les villas 3 ou 4 façades, les appartements sous toutes leurs composantes et les immeubles de rapport. Chaque type d’actif a donc connu une hausse significative.