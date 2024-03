Le leasing immobilier HappyNest fait son nid en Wallonie

Après la Flandre l'an dernier, c'est au tour de la Wallonie, quelques mois avant Bruxelles, de passer sur le métier d'HappyNest. La coentreprise entre la banque BNP Paribas Fortis et le promoteur immobilier Matexi propose du leasing immobilier pour faciliter l'accès à la propriété de bien neufs et, donc, économes en énergie. Le tout dans un contexte où le pouvoir d'achat immobilier des Belges fond sous la pression de la hausse des taux d'intérêt.

Si la formule ne permet pas de gonfler l'apport en fonds propres en tant que tel, elle doit permettre de rassurer les banques

Qu'est-ce que le leasing immobilier?

Le leasing immobilier s'adresse à des personnes, plutôt en ménage, qui ont des revenus permettant de rembourser un prêt hypothécaire, mais qui ne disposent pas de l'apport en fonds propres pour satisfaire aux exigences bancaires.

Il s'agira donc, très concrètement, de conclure un bail classique avec HappyNest, lequel est assorti d'une option d'achat. Ainsi, au cours de la cinquième ou de la sixième année de location, selon sa préférence, le locataire pourra activer cette option d'achat et récupérer 50% de la somme des loyers versés sur les quatre premières années. Ce montant sera alors déduit du prix d'achat du bien, qui aura été fixé au début de contrat.

Si la formule ne permet pas de gonfler l'apport en fonds propres en tant que tel, elle doit permettre de rassurer les banques qui prennent une sûreté (hypothèque) sur la valeur de marché du bien qui est, dans les faits, financé sous cette valeur lors de l'achat par le locataire-acquéreur.

Option non liante

L'option d'achat n'est pas liante. Le locataire pourra donc décider de ne pas la faire jouer et de continuer à louer. Dans ce cas, le logement sera vendu à un tiers qui pourra décider de résilier le bail ou non. Et le locataire ne récupèrera pas 50% des loyers versés.

D'après HappyNest, le prix moyen des logements proposés sous cette formule de location avec option d'achat tourne autour de 320.000 euros, hors frais. Ainsi, dans le projet Paradis Express, voisin de Liège-Guillemins, un appartement deux chambres à 301.742 euros est disponible à 1.240 euros par mois en leasing. Si l'option d'achat est activée après quatre ans, le locataire pourra se voir ristourner 29.760 euros sur le prix affiché.

Théoriquement, n'importe qui pourrait bénéficier de l'offre, mais elle est d'abord destinée aux personnes qui ont du mal à accéder à la propriété et non aux investisseurs, explique Erik Neven, General Manager d'HappyNest. "Depuis le démarrage en Flandre, on a identifié trois grandes catégories de clients. D'abord les jeunes dans la vingtaine, avec des emplois stables et des revenus moyens, mais sans apport personnel. Il y a aussi des gens plus âgés, souvent divorcés, qui ont besoin d'un nouveau logement, mais ne veulent pas louer. Puis il y a aussi des expats qui veulent vivre en Belgique, mais n'ont pas les moyens pour acheter", détaille-t-il.

Depuis le démarrage dans le nord du pays en mai dernier, HappyNest a signé une cinquantaine de contrats. Aujourd'hui, 100 appartements et maisons sont disponibles sur la plateforme, répartis à parts égales entre la Wallonie et la Flandre. Dans le sud du pays, des lots sont disponibles, entre autres, à Genappe, Mons, Tournai, Ath, Ans et Waremme.

"On désire se diriger vers un modèle ouvert où des investisseurs institutionnels, fonds de pension et d'autres promoteurs pourraient investir." Erik Neven General Manager d'HappyNest

Ouverture à des investisseurs institutionnels et d'autres promoteurs

Le CEO ne veut rien dévoiler des objectifs pour 2024. Par contre, à en croire Neven et ses actionnaires, l'entreprise n'en est qu'à ses débuts.

"On a commencé en exclusivité avec Matexi parce qu'on voulait aller vite sur le marché, mais on désire se diriger vers un modèle ouvert où des investisseurs institutionnels, fonds de pension et d'autres promoteurs pourraient investir. On a besoin d'ouvrir le capital pour avoir un réel impact sur le marché", explique le CEO. HappyNest étudie les modalités de cette ouverture, que ce soit en ouvrant l'actionnariat ou en érigeant des fonds ou de nouvelles coentreprises, par exemple.

En tant qu'entreprise, HappyNest tire sa rentabilité de la différence entre le prix (réduit) qu'elle paie à Matexi pour les lots à mettre en location et leur prix de revente, ainsi que sur les loyers perçus. "Mais on est une entreprise qui veut faire la différence, et pas devenir la vache à lait des actionnaires", assure Neven.