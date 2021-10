Le tarif d’injection va coûter 140 euros aux prosumers bruxellois

"J’habite à Bruxelles et j’ai une installation de panneaux photovoltaïques. Récemment, j’ai reçu un email de Sibelga annonçant la fin du système de compensation sur le prix de l'énergie en novembre 2021. Mon fournisseur d'énergie est Engie. Celui-ci va-t-il automatiquement me racheter les kWh que j'injecte sur le réseau et au même tarif que ceux que je prélève? Si non quelles sont les démarches à entreprendre?"