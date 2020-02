Les prix des logements augmentent plus vite que les loyers

La hausse des prix des logements a été plus forte ces dernières années que celle des loyers, relève la banque Belfius. En effet, entre 2005 et 2018, l'augmentation était de 51% pour le prix des logements contre 45% pour le prix des loyers. Le marché immobilier continue toujours de flamber et la banque prévoit encore une augmentation des prix des logements en Belgique de l'ordre de 2% pour 2020. Dans ce contexte, on peut légitimement se demander s'il n'est pas plus judicieux de louer son habitation plutôt que d'en devenir le propriétaire?