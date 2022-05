Arriverez-vous encore à (bien) vendre une habitation énergivore?

Les performances énergétiques préoccupent de plus en plus les candidats à l’achat d’un logement. Si un label "A" ou "B " sur l’échelle du PEB a tendance à rassurer, l’effet est plutôt inverse pour les niveaux les plus bas, d’autant plus dans ce contexte de hausse des prix de l’énergie.