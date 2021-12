Comment acheter à deux quand on n'a pas les mêmes moyens?

Deux jeunes partenaires n’ont pas forcément un statut ou un salaire identiques, les mêmes économies de départ ni le soutien financier de leurs parents. Le fait d’être dans des situations parfois très différentes doit-il pour autant les décourager d’acheter ensemble ou les amener à différer l’achat? Et s’ils se lancent, quelles sont les formules à privilégier pour que chacun se sente chez soi dans une configuration la plus équilibrée possible? Enfin, quels sont les (mauvais) scénarios à anticiper?

Acheter à 50/50, 65/35...

Si les jeunes n’ont pas le même budget, l’un pourra mettre davantage que l’autre dans l’achat de la maison ou de l’appartement. Il est en effet possible d’acheter en indivision, dans des proportions différentes: 50/50, 60/40, voire 90/10. "On va simplement faire une règle de trois en fonction des engagements de chacun et cela figurera dans l’acte authentique", explique le notaire Sylvain Bavier. "Mais si l’on procède ainsi, pendant toute la durée de vie de l’indivision, le couple est théoriquement censé continuer à investir dans les mêmes proportions, par exemple pour l’achat d’une nouvelle cuisine. Si tôt ou tard ils décident que cette proportion valait uniquement pour l’acquisition et que pour le reste, ils feront 50/50, cela peut poser problème vu que l’acte authentique a été conçu sur une autre base", ajoute-t-il.

Lire aussi Six solutions pour aider votre enfant à devenir propriétaire

Il faut aussi savoir qu'avec des proportions différentes, "il ne sera pas possible d'utiliser la clause d'accroissement (ou tontine), car elle fonctionne sur la base d’une acquisition moitié-moitié avec un aléa (chances de survie équivalentes)", précise le notaire Bavier.

... voire à 90/10 ou 99/1?

On peut pousser les proportions très loin, jusqu’à un achat à 99/1 si l’un des partenaires n’est momentanément pas en mesure de financer sa part dans le projet (parce qu’il est encore aux études, qu’il ne gagne pas suffisamment bien sa vie et n’a pas de fonds propres, etc), mais qu’il souhaite avoir déjà un pied dedans. "Ce n’est pas fréquent, mais ça se fait", reconnaît Sylvain Bavier. "Par contre, les banques qui sont tenues par des règles prudentielles n’acceptent pas forcément le 1%. En général, elles exigent au moins 10%."

99/1 Pourcents Si les deux partenaires n'ont (momentanément) pas les mêmes moyens, ils peuvent opter pour des proportions différentes dans l'achat (60-40, 25-75, voire 99-1) et modifier la répartition ultérieurement, moyennant une cession/achat et le paiement de droits de partage.

Cette formule permet alors, le jour venu, de céder 49% au partenaire minoritaire (si on veut arriver à un achat 50/50). Cela doit faire l’objet d’un nouvel acte notarié. "L’intérêt de l’opération, c’est que ce ne sont pas des droits d’enregistrement de vente qui sont dus, mais des droits de partage de 1% (en Wallonie et à Bruxelles, 2,5% en Flandre) sur la valeur cédée. En cas de partage total, comprenez si le partenaire qui avait 99% reprend le pourcent restant, il paiera 1% sur la totalité du prix."

Alternative: la reconnaissance de dettes

L’alternative consiste à fonctionner avec une reconnaissance de dettes, explique le notaire Bavier. Et dans ce cas, il y a deux options:

1. Établir un document sous seing privé dans lequel A reconnaît qu’il doit une telle somme à B. Attention, "si vous investissez 50.000 euros de plus que votre conjoint, la dette de ce dernier correspond à 25.000 euros", insiste-t-il. Cette somme est due en cas de vente de la maison, de séparation, de décès. Concrètement, il s’agit d’un prêt (avec intérêts ou non). "L’inconvénient, c’est qu’en l’absence d’une exécution volontaire, on sera obligé d’obtenir un jugement devant les tribunaux pour l’exécuter."

2. Faire établir un acte authentique de reconnaissance de dette qui lui, sera directement exécutoire.

"Si vous investissez davantage que votre partenaire, une alternative consiste à fonctionner avec une reconnaissance de dette." Sylvain Bavier Notaire

Ces solutions sont réservées aux couples non mariés ou mariés en séparation de biens. "Si vous êtes mariés en communauté, l’immeuble est d’office commun, sauf à prouver le réemploi de fonds propres (fonds donnés ou provenant de la vente d’un immeuble propre)", prévient le notaire.

Tenir compte de tous les frais annexes et à long terme

Le jeune couple doit évidemment intégrer qu’un achat immobilier implique d’autres frais, ainsi que des dépenses récurrentes dont il est indispensable de tenir compte dans le budget. Le courtier Patrick Segers rappelle qu'un achat immobilier, c’est:

Un plan financier : prix d’achat + droits d’enregistrement + frais de notaire + frais d’ouverture de crédit + assurance solde restant dû + assurances.

Des frais récurrents : entretien, charges de copropriété, précompte immobilier, assurance incendie du bâtiment (sans compter l’assurance vol, etc.).

Quelle proportion de ses revenus peut-on emprunter ?

D’où l’utilité de bien ficeler son budget. À cet égard, l’adage selon lequel on ne doit pas emprunter l’équivalent de plus d’un tiers de ses revenus est-il encore d’actualité ? "Non, le calcul de l’endettement se fait, en principe, selon des paliers", précise Patrick Segers. À savoir, selon le banquier ou l’organisme de crédit :

Max 33% si revenu < 2.000€/net/mois

Max 40% si < 2.500€/net/mois

Max 45% si < 3.000€/net/mois

Max 50% si < 3.500€/net/mois

"Le calcul de l'endettement (par rapport aux revenus) se fait, en principe, selon des paliers." Patrick Segers Courtier (Segers & Associés)

"On doit en outre toujours veiller à respecter un minimum vital qui est établi à environ 1.100 euros par mois pour un isolé et à 1.250 euros par mois pour un couple, voir plus selon les banques", ajoute-t-il.

Les banques moins enclines à prêter aux jeunes…

Les banques sont en outre moins enthousiastes à l’idée de prêter à des jeunes et elles leur réclament davantage de fonds propres. "Jusque 90%, elles font preuve d’une relative souplesse, dans le cas d’une première acquisition. Mais au-delà, c’est plus compliqué. Tout dépend du profil du client et de celui des parents. S’ils ont des placements dans l’établissement, cela aidera à obtenir 100% de quotité. Le pourcentage de prêts pour lesquels les banques peuvent aller au-delà de 90% de quotité, elles préfèrent l’attribuer à leurs bons clients", note Patrick Segers.

"Pour 90% de quotité, on trouve des prêts à un taux de 1,30%. À condition de répondre aux critères..."

Peut-on obtenir un prêt quand on vient de commencer à travailler et qu'on n'a pas encore de revenus réguliers? "À partir de deux années de salaire, on considère que c’est un CDI. Une succession de 4 CDD fait l’affaire", précise le courtier.