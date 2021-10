Comment le prix de l'énergie impacte(ra) le marché immobilier

L’attrait pour les terrasses et grands balcons reste bien présent également, mais, pour certains, l’entretien d’un jardin reste un frein. "Les clients optent plus volontiers pour un appartement en étage avec un grand balcon plutôt qu’un rez-de-chaussée avec jardin", constate Aurore Verstappen.

"Les acquéreurs ont toujours en tête des espaces extérieurs plus grands et plus agréables (jardins et terrasses). Mais comme le marché s’est fortement tendu et que les prix ont augmenté, certains sont contraints de revoir ces critères pour des raisons financières", complète Eric Deboulle.