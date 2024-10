Crédits hypothécaires: pourquoi les taux ne baisseront pas davantage

Les conditions sur le marché hypothécaires sont de plus en plus favorables, avec des taux d’intérêt qui oscillent entre 2,5% et 3%. Mais "les prochaines baisses des taux de la BCE sont déjà intégrées", prévient l’économiste Philippe Ledent.