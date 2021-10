En quoi la fiscalité est-elle si favorable à l'investisseur immobilier?

Imposition à deux niveaux

Concrètement, le propriétaire d’un bien d’investissement est imposé de deux façons : par le précompte immobilier (PRI), lui-même basé sur le revenu cadastral (RC), et via sa déclaration fiscale annuelle, dans laquelle les revenus immobiliers s’ajoutent aux autres revenus. Pour rappel, l’habitation propre est, elle, exonérée d’impôts (IPP) mais pas du précompte immobilier.

Un bien donné en location à une personne physique est imposé sur base du RC indexé et majoré de 40% (ou sur base des loyers si le bien est loué à une personne morale ou si le locataire y exerce son activité professionnelle). Si vous avez plusieurs biens, tous les RC et loyers sont additionnés et forment vos revenus immobiliers, desquels vous pouvez déduire les intérêts du ou des crédits liés à l’achat ou à la conservation de ces biens immobiliers, qu’il s’agisse de biens donnés en location ou non, en Belgique ou à l’étranger. Ce qui reste est taxé à votre taux marginal (jusqu’à 50%).