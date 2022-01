Eric Verlinden (Trevi): "La gentrification continue à gangréner la capitale"

Eric Verlinden, qui vient de quitter la tête de Trevi, revient sur les contrastes et les incertitudes ayant marqué le marché résidentiel belge et bruxellois en 2021.

Selon le dernier indice Trevi des prix résidentiels, 2021 s'est clôturé sur une hausse annuelle de plus de 5%, la plus forte des dix dernières années. Les douze derniers mois auront été des plus contrastés.

"Nous avons connu un premier semestre caractérisé par une offre anémique conjuguée à une demande frôlant parfois l’hystérie; puis un second semestre marquant un retour au calme avec un équilibrage bienvenu entre une offre reprenant des couleurs sur le marché secondaire et une demande plus raisonnable", résume Eric Verlinden, le CEO sortant, qui signe ici son dernier commentaire à la tête du réseau qu’il a créé et qui appelait de tous ses vœux voici six mois une accalmie salutaire.

"Le maintien de ce climat euphorique sur l’ensemble de l’année 2021 aurait été négatif à court, mais surtout à long terme: l’immobilier résidentiel doit rester une digue de protection pour les investisseurs privés contre la spéculation et les mouvements trop marqués à la hausse ou à la baisse", explique-t-il aujourd’hui rassuré.

Croissance économique

Selon Eric Verlinden, il n’était pas totalement illogique de s’interroger, pendant cette période trouble, sur l’évolution du chômage et sur la capacité du plus grand nombre à contracter un crédit hypothécaire.

"Le taux de défaillance de crédit n’a pas dépassé celui d’application avant la pandémie." Eric Verlinden Ex-CEO de Trevi

"Des chiffres les plus alarmants ont circulé en 2020 lors du premier confinement. Force est de constater, 18 mois plus tard, que le marché de l’emploi s’est montré vigoureux dans la grande majorité des pays industrialisés. La croissance économique, elle, s’est redressée de manière spectaculaire dès 2021", constate le patron.

Deux incertitudes majeures

Pour lui, deux incertitudes majeures ont plané sur le marché résidentiel proprement dit: la capacité des emprunteurs à rembourser leurs emprunts hypothécaires et l’évolution des taux d’inflation avec, par voie de conséquence, celle des taux d’intérêt.

"Pour les défauts de crédit, tous les organismes bancaires s’accordent à souligner qu’ils n’ont pas rencontré de problèmes particuliers: le taux de défaillance n’a pas dépassé celui d’application avant la pandémie. Quant à l’évolution probable des taux d’intérêt - dont on prédit une augmentation depuis plus de 2 ans déjà -, nous constatons qu’ils se maintiennent et que l’ensemble du monde bancaire belge semble résolument opter pour la conservation de taux avantageux pour une période minimale de un à deux ans encore. Il y va d’ailleurs de l’intérêt de l’ensemble des États européens, fortement endettés par leurs mesures de soutien", résume Eric Verlinden, confiant.

"Nos politiques bruxellois mettent tout en œuvre pour augmenter les prix en raréfiant l’offre. Et la gentrification continue à gangréner la capitale."

Offre en immobilier neuf moribonde