Exit "l'attestation TVA" pour les rénovations à 6%

Certains entrepreneurs omettent parfois de réclamer ces attestations au client, ne les reçoivent pas ou les égarent. "Dans les cas où l'entrepreneur n'est pas en mesure de présenter l'attestation, il risque de devoir payer le supplément de TVA, en plus de l'amende et des intérêts de retard réclamés", explique le Fiscologue.

Que doit contenir la déclaration?

La déclaration, sur la facture, doit être énoncée comme suit: "Taux de TVA: en l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins (dix ou quinze ans) la date de la première facture relative à ces travaux, qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé et que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de TVA de 21% sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."