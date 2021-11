Fini, les litiges entre nu-propriétaire et usufruitier

La propriété d'un bien immeuble peut être démembrée, c'est-à-dire scindée en usufruit et en nue-propriété. Un exemple classique est la situation qui naît au décès de l'un des parents. L’époux survivant hérite de l'usufruit de l'habitation familiale, tandis que les enfants en deviennent les nus-propriétaires . Autre situation fréquente, dans le cadre d'une planification successorale, les parents peuvent opter pour un achat scindé . Ils achètent l'usufruit, et les enfants achètent la nue-propriété avec des fonds préalablement reçus par donation. Ainsi, au décès des parents, les enfants deviennent plein propriétaires sans payer de droits de succession.

Inventaire

Lorsque débute l'usufruit, un état des lieux et un inventaire doivent être dressés. "Dans l'ancien régime, seul l'usufruitier était obligé de le faire. Dans le nouveau, il s'agit d'une obligation à la fois du nu-propriétaire et de l'usufruitier ’, précise Katelijne D'Hauwers. "L’absence d'inventaire comporte un risque pour l'usufruitier. Il est présumé avoir reçu le bien en bon état et sans défaut". L'usufruitier et les nus-propriétaires peuvent établir ces documents sans l'intervention d'un notaire.

Assurance

Entretien "ordinaire"

Grosses réparations

Cela apporte notamment un meilleur équilibre lorsque le parent survivant se remarie avec un partenaire plus jeune. Dans le passé, les enfants du premier mariage devaient supporter toutes les grosses réparations structurelles en tant que nus-propriétaires, alors que souvent ils n'occupaient pas la maison. L'usufruitier devant désormais payer une partie des travaux et son âge étant pris en compte pour déterminer la répartition, un beau-père ou une belle-mère plus jeune devra supporter une part plus importante des coûts qu'un beau-parent plus âgé.