Flora, l’assurance spécialement pensée pour les colocataires

Que vous soyez propriétaire ou (co)locataire, il est essentiel de souscrire une assurance habitation. La souscription d’une assurance locataire est une obligation légale, tant en Wallonie qu’en Flandre (respectivement depuis 2018 et 2019), et elle est de plus en plus souvent exigée par le bailleur à Bruxelles.

Il n’y a qu’un seul preneur, mais la nouveauté, c’est que tous les colocataires sont inscrits sur le contrat. Jessica Lion Head of Flora

Alors que la colocation a connu un développement spectaculaire ces dernières années, les contrats d'assurance classiques ne sont pas vraiment adaptés à ce mode d'habitation très prisé par les étudiants et les actifs, ce qui peut causer des conflits et problèmes, tant entre colocataires qu'avec le propriétaire. Flora by Ethias dispose désormais d'une police spécifique.

Axa avait innové en la matière, dès 2018, mais avec un produit un peu moins abouti.

L’assurance Flora by Ethias, 100% digitale, apporte un cadre et des services sur mesure aux colocataires. Ils peuvent souscrire et gérer leur contrat (par exemple, en cas d’arrivée/départ d’un colocataire), poser des questions ou déclarer un sinistre via un chat, de façon simple et rapide, grâce à l’application mobile Flora.

Couverture La RC des colocataires. Incendie, dégât des eaux ou bris de vitre qui causent des dommages au propriétaire ou à d’autres. Les dégâts au contenu des colocataires. Les meubles ou effets personnels détruits suite à un incendie ou à une inondation. Le vol et le vandalisme (en option). Les dommages entre colocataires (en option). Si un colocataire cause des dommages aux affaires d’un autre ou a un accident alors qu’il faisait BOB au volant de la voiture d’un autre.

Protection entre colocataires

"Les assurances locataires ne sont pas pensées pour les personnes qui vivent en colocation", explique Jessica Lion, Head of Flora. "Il y a beaucoup plus de mouvements. Une assurance locataire classique ne prévoit, en outre, aucune couverture en cas de dommages causés à un colocataire par un autre. Or, nous avons constaté que cela arrivait à près d’un colocataire sur quatre! Concrètement, si un colocataire renverse du café sur le laptop d’un autre, l’assurance intervient", poursuit-elle.

Une sécurité pour le bailleur

Le bailleur bénéficie, lui aussi, d’une sécurité puisque désormais, tous les colocataires sont inscrits sur le contrat d’assurance et la preuve d’assurance est envoyée automatiquement au propriétaire. "Il n’y a qu’un seul preneur, mais la nouveauté, c’est que tous les colocataires sont inscrits sur le contrat", insiste Jessica Lion. Il n'y a qu'un seul abonnement mensuel pour toute la coloc' et les prélèvements sont automatiques. Il n'y a plus qu'à partager le coût.

Tarif?