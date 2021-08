France: le fisc débusque les piscines non déclarées!

Dans le cadre d’un projet de reconnaissance d’images baptisé "Foncier innovant", les services des impôts français (DGFiP, Direction générale des finances publiques) vont recourir aux technologies d’intelligence artificielle et de big data pour scanner le pays entier, contrôler les données du cadastre… et détecter automatiquement les fraudes.

Biens potentiellement taxables

Les biens potentiellement taxables et non déclarés tels que des piscines, vérandas, courts de tennis, garages ou parkings sont ainsi aisément repérés et leur taille évaluée. Les services des impôts n’ont alors plus qu’à calculer le montant de l’amende.