Installer une pompe à chaleur chez soi en 5 questions

Si vous construisez une maison, celle-ci devra être presque neutre énergétiquement comme l'imposent les dernières normes wallonnes et bruxelloises. Et si vous rénovez, l’isolation est certainement un critère important dans votre projet, afin de rendre votre maison moins énergivore. Une pompe à chaleur peut être l e système de chauffage qui répondra à vos attentes "durables". Voici ce qu’il faut savoir pour en installer une chez soi.

1. Qu’est-ce qu’une pompe à chaleur

2. Quel modèle de pompe à chaleur choisir?

Vous ne pouvez pas installer n’importe quel modèle selon le type de logement dont vous disposez. En effet, pour certains modèles , il faut avoir un grand terrain . "On a également besoin d’espace pour disposer l’appareil dehors", ajoute Engie. Il existe 5 types de pompes à chaleur. Elles sont à chaleur géothermique, aquathermique ou aérothermique. "Les premières puisent l’énergie dans le sol, les deuxièmes dans l’eau souterraine et les dernières dans l’air extérieur", explique le fournisseur d’énergie.

"La pompe à chaleur eau-eau est celle qui offre le meilleur rendement. C’est aussi celle dont le coût est le plus élevé."

3. Combien ça coûte?

Le prix d’une pompe à chaleur varie selon le type de modèle (air-air, sol-eau, hybride…), mais aussi selon son indice de performance. "Plus il sera élevé, plus le prix le sera aussi", prévient Engie.

Les modèles air-air et air-eau sont les moins chers. Comptez entre 5.000 et 10.000 euros. Pour les autres, il faut compter entre 15.000 et 20.000 euros.