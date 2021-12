L'inflation va rattraper les taux hypothécaires

La hausse des prix de l’immobilier - +6,6% sur les 9 premiers mois de l’année selon la Fédération du notariat -, l’activité de crédit d’habitation très dense et les taux toujours au plancher ont rythmé le marché hypothécaire en 2021. Mais avec le retour en force de l’inflation et une crise sanitaire marquée par l’incertitude autour du nouveau variant, que faut-il attendre pour 2022?

1. La crise sanitaire en arrière-plan

Pour la plupart des économistes interrogés, le nouveau variant Omicron amène avec lui une certaine dose d’incertitude, du moins tant que des inconnues persistent sur sa contagiosité et sa dangerosité.

Deux scénarios sont envisageables, selon l’économiste d’ING Steven Trypsteen. "Si les études affirment qu'Omicron est dangereux, nous risquons de subir de nouveaux confinements et donc que l’économie soit partiellement à l’arrêt, certes dans des proportions moindres qu’en 2020, car nous avons désormais la vaccination. Dans ce cas, l’économie décélérera, et l’on tombera dans une récession. Deux effets, totalement inverses, peuvent alors se produire. L’activité diminuant, soit cela fait baisser la pression sur les prix, et par conséquent sur les taux, car l’inflation est plus basse, soit les problèmes d’approvisionnement que l’on subit actuellement s’aggravent, car une partie de l’économie, notamment la Chine, est à l’arrêt, ce qui pousse les prix à la hausse et fait grimper l’inflation et les taux. Il est difficile de prédire quel effet aura le dessus, bien que la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) anticipent une hausse de l’inflation si le nouveau variant est plus dangereux que les précédents."

"Nous prévoyons que les taux à long terme augmentent légèrement." Steven Trypsteen économiste chez ING

Dans le cas où Omicron est moins dangereux, l’économiste s’attend à ce que le scénario économique actuel se poursuive. "Nous prévoyons que les taux à long terme augmentent légèrement. L’OLO belge à 10 ans s’établit actuellement autour de 0%, mais il peut augmenter un peu. On prévoit une hausse relativement faible de 0,35% pour la fin 2022. Cette tendance se reflétera sur les taux hypothécaires, sur lesquels le potentiel d’augmentation est très léger. On aperçoit déjà cette hausse dans les chiffres de la Banque nationale (BNB). Pour un crédit à taux fixe d’une durée supérieure à 10 ans, le taux moyen s’élevait à 1,33% en avril et mai. En septembre, il s’établissait à 1,38%", détaille Steven Trypsteen.

"Le taux de l’OLO belge à 10 ans devrait augmenter jusqu'à environ 0,30 % d'ici la fin 2022." Frank Maet économiste chez Belfius Research

L’économiste de Belfius Research, Frank Maet, s’attend également à ce que "le taux de l’OLO belge à 10 ans augmente jusqu'à environ 0,30 % d'ici la fin 2022. Les principales raisons de ce mouvement sont le risque accru d'une inflation plus élevée dans la zone euro et la hausse des taux à long terme aux États-Unis". L’évolution du marché obligataire étant le principal déterminant pour les taux hypothécaires, si cette hausse de l’OLO belge à 10 ans se confirme, elle devrait in fine les influencer. "Il est difficile de savoir dans quelle proportion cette hausse sera répercutée sur les taux hypothécaires. Cela dépend, entre autres, de la concurrence sur ce marché entre les institutions financières", ajoute Frank Maet.

2. L’impact de l’inflation sur les taux

"La BCE se retrouve coincée entre le marteau et l’enclume, que sont respectivement l’inflation et la dette publique des États." Philippe Ledent économiste chez ING

L’inflation a fait son grand retour en 2021, s’établissant à 4,16% en octobre, puis à 5,64% en novembre, soit le niveau le plus élevé depuis juillet 2008 (5,90%). "Nous avons tous pensé qu’elle avait un caractère temporaire. La forte inflation telle que celle que l’on connaît aujourd’hui aura effectivement un caractère temporaire, mais il en restera quelque chose, et ce, probablement pendant plusieurs années, dans le sens où l’on va possiblement revenir vers une inflation plus ‘normale’, alors que l’inflation était à des niveaux anormalement faibles durant les dix dernières années", analyse Philippe Ledent, économiste chez ING. Dans ce cas de figure, l’économiste estime qu’il serait logique de tendre vers des taux longs plus "normaux". "Mais ce n’est pas l’objectif de la BCE, qui se retrouve alors coincée entre le marteau et l’enclume, que sont respectivement l’inflation et la dette publique des États pour lesquels elle souhaite maintenir des taux les plus bas possible", explique-t-il. En conséquence, avec des taux longs maintenus au plancher, "on se dirige vers une trajectoire de relèvement des taux, mais qui ne sera probablement pas à l’image de l’inflation actuelle et pas non plus à l’image d’une inflation ‘normale’ autour de 2%. Il faut donc s’attendre à une remontée des taux des crédits hypothécaires, car ils sont liés aux taux de marché. Mais cette hausse sera très lente et graduelle".

"Il faut s’attendre à une remontée des taux sur le crédit hypothécaire, mais cette hausse sera très lente et graduelle." Philippe Ledent économiste chez ING

Koen De Leus, économiste en chef chez BNP Paribas Fortis, estime que l’inflation se stabilisera autour de 2% pour la fin 2022. "On table sur une augmentation des taux pour la deuxième partie de 2023 seulement, mais de quelques points de base. Les taux à long terme devraient donc monter un tout petit peu", indique-t-il.

3. Des prix de l’immobilier qui tendent à se stabiliser

ING s’attend à un ralentissement de la croissance des prix de l’immobilier l’année prochaine et table sur une hausse de l’ordre de 3%, après 5% en 2020 et normalement 7% pour l’ensemble de 2021. La banque explique cette croissance plus modérée par la prévision de taux longs en très légère augmentation. "Une hausse des taux à long terme peut entraîner un refroidissement du marché immobilier. Inversement, une baisse des taux d'intérêt peut entraîner une hausse du marché", détaille la banque Belfius.

+3% Prix de l'immobilier ING et BNPPF anticipent une hausse de 3% des prix de l'immobilier en 2022.

BNP Paribas Fortis prévoit également à une croissance de 3% des prix de l’immobilier en 2022. "Ce n’est pas extraordinaire, si l’on compare à 2020 et 2021. Ce qui l’est, c’est le fait de ne pas avoir subi de correction depuis 1985. Les forces qui poussent les prix à la hausse sont l’offre qui ne suit pas la demande très élevée, elle-même liée aux taux très bas, une politique budgétaire très favorable de la part de la BCE et le fait qu’il n’y ait pas d’alternative d’investissement rentable et stable à la fois", explique Marc Delforge, responsable des crédits chez BNP Paribas Fortis.

4. Une activité hypothécaire moins intense

Le nombre de crédits hypothécaires octroyés a battu tous les records sur les trois premiers trimestres de 2021, mais le dernier trimestre s’annonce plus calme, selon BNPPF, "notamment suite au changement de fiscalité en Flandre sur les droits d’enregistrement, les acquéreurs d’une habitation propre attendent le taux avantageux de 2022", explique Marc Delforge, qui s’attend dès lors à un petit rebond au début de l’année. Le courtier en prêts hypothécaires Patrick Segers, qui a déjà une quantité importante de dossiers en attente pour 2022, est du même avis. Mais, dans l’ensemble, les experts prévoient une année plus calme que la précédente.

"Nous pourrions assister à un véritable refroidissement du marché hypothécaire seulement à partir de 2023." Frank Maet économiste chez Belfius Research

"Selon le dernier rapport sur la stabilité financière de la BCE, le risque de surchauffe des prix de l'immobilier a augmenté en raison de la forte hausse enregistrée au cours de l'année 2021. Il est donc demandé au secteur bancaire d'imposer des exigences plus strictes en matière de crédit. En outre, si la remontée des taux à long terme est effective, en théorie, moins de crédits hypothécaires pourraient être vendus. En pratique, toutefois, nous ne nous attendons qu'à une diminution limitée en 2022 par rapport à 2021, car la forte demande de biens résidentiels pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Nous pourrions assister à un véritable refroidissement du marché hypothécaire seulement à partir de 2023", anticipe Frank Maet de Belfius Research.

"On s’attend à ce que le marché soit toujours très actif, mais dans des proportions moindres qu’en 2021", confirme Marc Delforge de BNPPF.

5. Le taux fixe a la cote

Neuf emprunteurs sur dix optent aujourd’hui pour un taux fixe, selon les derniers chiffres de l’Union professionnelle du crédit (UPC). Dans un contexte où les taux sont attendus légèrement en hausse, vaut-il toujours mieux fixer son taux?

90% taux fixe 90% des emprunteurs optent pour un taux fixe, selon les derniers chiffres de l'UPC.

"Le taux fixe permet d’avoir une garantie du taux dans le temps. Le montant de la mensualité reste constant. Mais le taux variable n’est pas dénué d’intérêt. Il permet souvent d’obtenir un taux encore plus bas, mais le risque est alors la variabilité de ce taux et des mensualités, à la hausse comme à la baisse", explique Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin. Il rappelle qu’en Belgique, "la loi protège l’emprunteur: la variabilité du taux est limitée à un doublement sur la durée du crédit. Le scénario du pire est donc un doublement du taux. L’acquéreur doit calculer ce que cela représente sur le montant de son crédit."

Le choix d’un taux fixe ou variable dépend de la vision et du profil de l’emprunteur, mais aussi de sa situation financière et de ses préférences personnelles.

6. Les expertises obligatoires

Dès le 1er janvier, les organismes prêteurs devront expertiser la valeur des biens immobiliers en vue d’accorder un crédit hypothécaire. Dès lors, si la valeur estimée est moins élevée que le prix d’achat, la situation risque d'être compliquée pour l’emprunteur.