La pression ne diminue pas sur le marché immobilier

Sans surprise, l’ indice trimestriel Trevi , qui vient de tomber ce lundi, confirme la surchauffe de ce début d’année: la hausse des prix enregistrée sur les trois premiers mois de l’année s’est consolidée. Et en rythme annuel, elle devrait dépasser 5% sur la plupart des segments.

Le constat est identique du côté du nombre de transactions , dont l' augmentation flirte avec les 10% après l’emballement déjà enregistré au second semestre 2020. "Il est intéressant de noter que, du côté du profil des acquéreurs, le 1 er semestre 2021 confirme une répartition relativement stable entre investisseurs (45%) et acheteurs occupants (55%) ", précise-t-on chez Trevi, où tous ces indicateurs rassurent plutôt.

Pénurie d’offre quasi structurelle

Ce qui reste plus inquiétant, c’est que l’ offre de biens reste en deçà de ce qu’elle a été l’an dernier (-9%) . Selon Trevi, cette raréfaction est généralisée: elle concerne l’ensemble du territoire et tant les biens neufs que les biens secondaires .

"La lenteur dans la délivrance des permis reste de mise et celle-ci contribue de manière importante à conforter la tendance des prix à la hausse. L’amélioration de la situation et le retour à l’équilibre ne pourront venir que de la production de logements neufs et en masse: le volume nécessaire à un équilibrage ne peut être atteint par la seule mise en vente de biens de seconde main", martèle une fois encore Eric Verlinden, le CEO de Trevi.