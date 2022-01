Les précautions à prendre avant d’acheter (ou non) en zone inondable

93% des Wallons et Bruxellois font désormais particulièrement attention aux zones inondables dans leur recherche de biens immobiliers, selon une enquête menée par le réseau d’agences immobilières ERA Real Estate. Avant les inondations du mois de juillet 2021, ils n’étaient que 65,7% à y prêter réellement attention. "Les événements de l’été dernier ont été pour le moins traumatisants. C’est donc devenu un critère essentiel et certaines communes, certains quartiers souffrent plus que d’autres avec des diminutions de prix importantes, voire d’un désintérêt total des acquéreurs pour ces quartiers", explique Emmanuel Deboulle, business development manager du réseau ERA.

"Certaines communes souffrent de diminutions de prix importantes, voire d’un désintérêt total des acquéreurs." Emmanuel Deboulle business development manager ERA Real Estate

> Des prix sous pression

Les régions sinistrées observent de fait une décote des prix des maisons de l’ordre de 10 à 15%, chiffre Vincent Monseur, responsable de l’agence Trevi à Liège, qui y constate également une évolution du profil des acquéreurs. Cette pression sur les prix profite essentiellement "aux sociétés de construction, aux entrepreneurs ou aux investisseurs, mais il y a peu d’acquéreurs pour habitation propre".

"Aujourd’hui, certaines régions sont très difficilement vendables car les événements de cet été sont encore bien logés dans la tête des gens. Suite à ces intempéries, la pression est énorme sur le marché locatif liégeois, où certains sinistrés doivent encore être relogés actuellement. En outre, les régions touchées sont pour la plupart des zones où les revenus sont relativement bas, les gens n’ont pas toujours le choix de se loger au ‘moins cher’ et donc dans ces zones à risque. Cela constitue dès lors un potentiel pour les investisseurs", analyse Emmanuel Deboulle.

-15% Baisse de prix Certaines régions sinistrées ont vu les prix des habitations baisser de 10% à 15%, selon Trevi.

Mais comment savoir si le bien repéré se situe en zone inondable, qu’il s’agisse d’un investissement ou d’un achat pour habitation propre?

> Zone inondable à haut risque ou pas?

L’agent immobilier a un devoir d’information. "Il doit effectuer sa mission en toute honnêteté, il ne peut pas cacher les éléments qui lui seraient connus et il doit vérifier ces éléments à la prise de sa mission", rappelle Emmanuel Deboulle d’ERA Real Estate. "Selon moi, il doit signaler cette information lors de la visite et la mettre par écrit directement dans l’offre afin de se protéger."

Si le vendeur, par le biais de son agent immobilier, n’a pas indiqué que la zone était inondable, votre notaire vous en informera par la suite. "Mais si vous n’avez pas été informé qu’il s’agit d’une zone inondable avant l’achat, la responsabilité du vendeur peut être engagée", prévient l’avocat fiscaliste Aurélien Bortolotti.

Vous pouvez déjà vous-même entamer des recherches pour en savoir plus. De fait, les Régions wallonne et bruxelloise ont développé des outils en ligne permettant d’identifier les zones inondables grâce aux cartes de "l’aléa d’inondation". En Wallonie, cette carte représente les zones où l’inondation est due à un débordement de cours d’eau, comme c’était le cas en juillet dernier. À Bruxelles, il s’agit des zones où pourraient se produire des inondations, que leur fréquence ou leur ampleur soient faibles, moyennes ou élevées. Une autre carte a été établie spécifiquement pour les débordements de cours d’eau (inondations dites "fluviales"). Le type de zone inondable est également identifiable, ce qui permet au potentiel acquéreur de se faire une idée du niveau du risque encouru.

"Les services urbanistiques des communes vont être plus regardants quant à l’octroi d’une série de permis dans les zones sinistrées." Vincent Monseur responsable Trevi Liège

Ces cartes ne sont que "consultatives", autrement dit elles n’ont aucune valeur réglementaire. Elles permettent notamment, dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, à votre administration communale, de se tourner vers des experts techniques pour solliciter leur avis sur le risque d’inondations. Un permis peut en effet être refusé ou octroyé selon la zone et les risques encourus. Pour Vincent Monseur, il est important de tenir compte de cet aspect dans le cadre d’un achat. "Les services urbanistiques des communes vont être beaucoup plus regardants quant à la reconstruction, l’octroi d’une série de permis dans les zones sinistrées. Certains terrains à bâtir ne valent plus grand-chose aujourd’hui, car l’octroi de permis va nettement se compliquer", analyse-t-il.

> Quelles assurances prendre pour être couvert au mieux?

Si vous décidez en toute connaissance de cause d’acheter un bien dans une zone à risque, la meilleure précaution reste votre assurance habitation. Une bonne assurance incendie est de fait la seule assurance couvrant les dommages causés à une habitation et son contenu, peu importe l’endroit où elle se situe (zone inondable ou non).

Lire aussi Que couvre une bonne assurance habitation?

"Toute assurance incendie doit obligatoirement couvrir les catastrophes naturelles telles que des inondations. Il s’agit des dommages provoqués au bâtiment et au contenu", signale Nevert Degirmenci, porte-parole d’Assuralia. "Même ceux qui résident dans une zone avec un risque d’inondation plus important et/ou qui auraient déjà été victimes d’une ou plusieurs inondations, seront toujours couverts contre les inondations par le biais de leur assurance incendie. Les seules habitations (et leur contenu) pour lesquelles l’assureur n’est pas obligatoirement tenu de couvrir l’inondation dans la police incendie sont celles qui ont été ou vont être construites dans une zone à risques officielle d’inondation plus de 18 mois après le classement officiel de la zone question", ajoute-t-elle.

"Le plafond de la prime d'assurance incendie s’élève à maximum 9 euros par an par 10.000 euros de capital assuré, hors taxes et cotisations." Nevert Degirmenci porte-parole d'Assuralia

Le montant de la prime d’assurance incendie est plus ou moins élevé selon l’exposition de l’habitation au risque d’inondation. Cependant, il y a un plafond pour la prime et la franchise que l’assureur ne peut dépasser pour la couverture des catastrophes naturelles dans le cadre de la police incendie. Concrètement, ce plafond s’élève à "maximum 9 euros par an par 10.000 euros de capital assuré, hors taxes et cotisations", précise Assuralia. Par exemple, pour une habitation assurée pour 150.000 euros, la prime catastrophe naturelle s’élèvera à 135 euros/an maximum. Quant à la franchise, "le plafond est fixé au 1er janvier 2022 à 1.378 euros par sinistre. Cette franchise est indexée suivant l'évolution de l'indice général des prix à la consommation", indique Nevert Degirmenci.

1.378 euros Le plafond de la franchise d'une assurance incendie s'élève à 1.378 euros au 1er janvier 2022.

L’assuré, pour couvrir au maximum son bien, peut ajouter des garanties supplémentaires dans sa police d’assurance incendie. "La meilleure couverture comporte donc l’assurance incendie classique ainsi que l’assurance contenu et une garantie contre le vol. De cette manière, l’assuré s’offre une protection optimale en cas de sinistre", conseille Assuralia.

> Et si vous donnez en location en zone inondable?

Si vous êtes bailleur d’un bien situé en zone inondable, en principe, tant le propriétaire que le locataire ont intérêt à souscrire une assurance habitation dans le cas d’un bien loué. En Wallonie et en Flandre, cela est même obligatoire pour le locataire. Le propriétaire peut même prendre une assurance avec "abandon de recours", plus chère que la simple couverture assurance incendie, mais qui signifie que l’assureur ne se retournera pas contre le locataire en cas de sinistre. L’assurance du propriétaire couvre alors également la responsabilité du locataire, il s’agit d’une garantie supplémentaire, qui peut toujours être répercutée sur le montant du loyer.

En tant que bailleur, vous devez également mentionner dans l’annonce de votre logement qu’il est situé en zone inondable.