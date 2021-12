Les solutions si votre AG de copropriété est interdite en présentiel

Tous les propriétaires d'un appartement la connaisse: l'assemblée générale (AG) annuelle. Lors de cette réunion, les copropriétaires prennent des décisions concernant les parties communes de leur immeuble. Pensez à l'entretien du jardin, aux petits travaux de réparation ou à une rénovation importante du toit ou de la façade.

Lors de cette réunion, les comptes de l'année précédente et le budget prévisionnel pour l'année à venir sont également soumis à l'approbation. En d'autres termes, l'assemblée générale est un rendez-vous important pour les propriétaires d'appartements.

Le syndic joue un rôle central dans la gestion d'une copropriété. Il est notamment responsable de l'organisation de l'AG annuelle, qui est requise par la loi. Mais en période de pandémie de coronavirus, réunir physiquement de nombreuses personnes n'est pas simple. Et, depuis la semaine dernière, ce n'est même plus autorisé. En effet, une assemblée générale est désormais considérée comme une réunion privée, et de telles réunions sont temporairement interdites.

Déjà interdites lors des précédents confinements

Ce n'est pas la première fois que le coronavirus perturbe l'organisation des assemblées générales. À la fin de l'année dernière, le gouvernement a même élaboré un cadre juridique afin que les copropriétaires puissent participer à l'assemblée générale non seulement physiquement, mais aussi à distance. Auparavant, une telle réunion ne pouvait avoir lieu qu’en présentiel ou par écrit, mais depuis la fin de l'année dernière, elle peut également avoir lieu numériquement, via des plateformes telles que Zoom, Teams, Skype ou Webex, si la convocation le prévoit.

"Nous comprenons qu'il n'est plus opportun de réunir des dizaines de copropriétaires dans une même pièce." CIB Vlaanderen

Le gouvernement avait également facilité la tenue de réunions et la prise de décisions par procédure écrite. Une telle réunion écrite était toujours possible, mais nécessitait l'unanimité: tous les copropriétaires devaient participer et être d'accord pour que cela puisse se faire. Cette condition a été assouplie, mais seulement de manière temporaire (jusqu'au 30 septembre 2021).

"De janvier à juin, nous avons pu tenir presque toutes les assemblées générales de cette manière, explique le syndic Peter Bonhomme, qui gère une centaine d'immeubles à appartements à la Côte. "Les décisions ont été prises par écrit et, au cours de ce processus, nous avons organisé un moment de consultation numérique pour expliquer les choses et répondre aux questions des copropriétaires. Les copropriétaires moins avertis en matière informatique étaient invités au bureau - dans le respect des mesures corona applicables - ou bien nous donnions des explications par téléphone. De cette façon, les décisions pouvaient être prises avec le plus grand nombre de copropriétaires possible."

Mais les réunions hybrides - en partie numériques, en partie physiques - ne sont plus autorisées non plus. "Nous comprenons qu'il n'est plus opportun de réunir des dizaines de copropriétaires dans une même pièce, mais le fait qu'aucune distinction ne soit faite avec les réunions hybrides nous pose beaucoup de difficultés", déclare CIB Vlaanderen.

Seule les assemblées numériques sont autorisées

Une assemblée générale ne peut désormais se dérouler que de manière entièrement numérique, selon la foire aux questions (FAQ) proposée sur le site officiel www.info-coronavirus.be et aidant à s'y retrouver dans les récentes décisions du Comité de concertation. "Mais organiser une réunion entièrement numérique n'est pas si évident", affirme Peter Bonhomme. Certainement pas dans les grands immeubles avec de nombreux copropriétaires.

Si un nombre insuffisant de copropriétaires se présente à la première assemblée générale, une nouvelle AG est convoquée, qui peut prendre des décisions quel que soit le nombre de participants.

"Certains copropriétaires ne sont pas non plus très au fait des technologies numériques, ce qui signifie qu'ils sont laissés pour compte", témoigne le syndic Kelly Hendrix. Elle gère quelque 180 immeubles à appartements dans la grande périphérie de Bruxelles et en Flandre orientale. "Il s'agit souvent de personnes qui, chaque année, participent fidèlement à la réunion en présentiel."

Si un nombre insuffisant de copropriétaires se présente à la première assemblée générale, une nouvelle AG est convoquée, qui peut prendre des décisions quel que soit le nombre de participants. "Mais les syndics facturent un supplément pour cette nouvelle assemblée. Il serait très regrettable que nous devions les facturer parce qu'un nombre insuffisant de copropriétaires étaient présents lors de la première assemblée numérique - des personnes qui auraient été présentes si la réunion avait eu lieu en présentiel", explique Kelly Hendrix.

Reports d'AG

"S’il n’est pas possible d’organiser la réunion par voie numérique, ces réunions peuvent légalement être reportées à une date ultérieure, lorsque les mesures actuelles ne seront plus applicables", indique la FAQ. "Dès que les mesures permettent à nouveau une assemblée générale en présentiel, ces réunions doivent être organisées dans les meilleurs délais", peut-on encore y lire.

En théorie, les décisions prises lors d'une assemblée générale peuvent encore toujours l'être par écrit. Mais les règles plus souples (...) ne s'appliquent plus.

La question est de savoir si cela est réalisable dans la pratique. De nombreuses assemblées générales ont lieu au printemps et les agendas des syndics sont bien remplis. Il faudrait alors y ajouter les assemblées reportées de ces dernières semaines.

Les syndics craignent que le processus décisionnel dans les immeubles à appartements ne s'arrête, ce qui entraînerait la suspension des projets de rénovation ou le report des décisions. "J'ai bientôt une assemblée générale où, dans le cadre de la vente d'un des appartements, une modification de l'acte de base est à l'ordre du jour. Si cette réunion ne peut avoir lieu, la vente risque d'être compromise", déclare Peter Bonhomme.

Par écrit, malgré tout?

En théorie, les décisions prises lors d'une assemblée générale peuvent encore toujours l'être par écrit. Mais les règles plus souples - une majorité simple de plus de 50% pour l'approbation des comptes ou des travaux légalement requis, et une majorité des deux tiers pour les travaux dans les parties communes - ne s'appliquent plus. Cela signifie que tous les copropriétaires doivent à nouveau marquer leur accord. "C'est pratiquement irréalisable", disent-ils à l'unisson.