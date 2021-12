Ne pas indexer un loyer, bonne ou mauvaise idée?

Le propriétaire peut aussi décider de ne pas indexer son loyer, mais, pour José Garcia, aussi bien que pour Olivier Hamal du syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) ou encore le CEO de Trevi Eric Verlinden, cette option n’est pas toujours la meilleure, aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire. "Bon nombre de propriétaires ont tendance à ne pas indexer annuellement, et ce durant trois, quatre, voire cinq années de suite. Mais c'est presque une erreur, car l’indexation qu’il appliquera ensuite sera plus conséquente et plus difficile à accepter pour le locataire, bien que ce dernier aura pu économiser le montant non indexé pendant plusieurs années parfois, ce qui se chiffre en millier d’euros dans certains cas", explique Olivier Hamal.