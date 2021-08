Profitez de la prolongation du Bonus Primes Énergie bruxellois

Vous habitez en Région de Bruxelles-Capitale, vous êtes propriétaire ou locataire, et vous envisagez de faire des travaux de rénovation? Sachez que le moment est idéal: d’une part, vous profiterez des traditionnelles " Primes Énergie "; d’autre part, vous bénéficierez d’un bonus temporaire qui permet d’augmenter considérablement le montant de certaines de ces primes et de récupérer , selon les cas, jusqu’à 70% de la facture totale .

Conditions

Travaux

1/ L'isolation et la ventilation : isolation du toit et des murs (max 50% de la facture), du sol, vitrage superisolant, ventilation mécanique performante (max 50% de la facture);

3/ Les études et audits qui permettent de détecter les points faibles: audit et étude énergétique (max 50% de la facture), étude de conception TOTEM - un outil d’évaluation de l’impact des matériaux (max 50% de la facture).

Revenus

Le niveau des primes varie selon les revenus, et leur montant est plus élevé si vous avez un faible revenu ou si vous êtes locataire.

Vous entrez dans la catégorie A si vous avez des revenus supérieurs à 71.565,6 euros (isolé) ou à plus de 86.565,6 euros (couples et cohabitants). Si vos revenus se situent entre 35.782,8 et 71.565,6 euros (isolé) ou entre 50.782,8 et 86.565,6 euros (couples et cohabitants), alors vous faites partie de la catégorie B. En deça de ces montants, c'est la catégorie C.