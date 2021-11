Quand on quitte l'habitation familiale (trop) tardivement

C’est une tendance légitime et bien affirmée: la plupart des personnes souhaitent continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Le maintien à domicile avec, au besoin, une série d’aides et des aménagements pensés par des ergothérapeutes est d’ailleurs une solution encouragée par les autorités. Jusqu’à un certain stade de dépendance, s’entend. Et pour autant que cela ait été un minimum anticipé, car in extremis, ce ne sera souvent plus envisageable.

Si certains sont prévoyants et emménagent suffisamment tôt dans un logement plus petit et mieux adapté dont ils ont fait l’acquisition, souvent en vendant la maison familiale devenue trop grande et difficile à entretenir, d’autres font preuve d’un jusqu’au-boutisme insouciant, niant les évidences et la réalité. Ce qui, in fine, se révèle généralement un très mauvais calcul.

Anticiper

"Contrairement à ce que l’on croit, il n’est pas ‘normal’ de rester chez soi jusqu’au bout. C’est une chance et même une exception", met en garde Pauline Dubois, fondatrice de CURA Services (family office admin). Assurant le pont entre le domicile et les arrivées en résidence pour le groupe Korian (qui a racheté son entreprise), elle est quotidiennement confrontée à cette problématique.

"Énormément de gens ont du mal à anticiper et à prévoir qu’ils ne mourront pas forcément dans leur maison. Or, il arrive très fréquemment que l’on doive quitter l’habitation familiale subitement suite à un problème de santé, à un stade où il n’est alors souvent plus possible de passer par la case 'appartement’", confirme le notaire Renaud Grégoire. Pour espérer intégrer une coûteuse résidence-services, la seule solution sera alors de vendre la maison.

Faire donation de l'habitation familiale? Le logement familial jouit d'un statut particulier en droit successoral. Ce sont d'office l'époux/cohabitant légal et/ou les enfants qui en héritent. Les premiers bénéficient d'une exonération totale des droits de succession. Les seconds d'un tarif avantageux. À la différence d'autres biens immobiliers (résidence secondaire, immeuble de rapport), la donation de l'habitation familiale est donc assez rare et n'intervient le cas échéant qu'en fin de vie. Souvent avec certaines restrictions: moyennant une réserve d'usufruit ou avec charge de rente, interdiction de revente, clause de retour conventionnel, etc. "Un conseil, ne donnez pas la maison familiale… à moins qu’elle risque de se retrouver dans votre héritage (auquel cas, ce serait bien plus coûteux, effectivement)", recommande le notaire Grégoire pour qui, dans la plupart des cas, la vente est de loin la meilleure option. "Les parents n’ont en général aucun intérêt à faire donation de la maison familiale aux enfants - qui sont souvent déjà eux-mêmes installés depuis longtemps - puisqu'ils vont presque toujours la vendre après. Les droits de donation payés seraient ainsi perdus."

Le maintien à domicile a ses limites

"Plus on déménage tardivement, plus l’impact du changement sera dévastateur, en particulier si une pathologie cognitive s’est développée. Et dans un couple âgé, lorsque l’état d’un des partenaires se dégrade, tôt ou tard, cela se répercute sur l’autre qui s’épuise à s’en occuper", poursuit Pauline Dubois.

Trouver une solution lorsqu’on est contraint de quitter son logement en catastrophe, pour cause de maladie, de chute ou de dépendance, sans avoir rien préparé ni choisi, a fortiori sans avoir fait une planification financière et successorale, c'est le risque de subir (et de faire subir à ses proches) un mauvais scénario que l’on a toujours voulu éviter.

La solution du maintien à domicile a en effet ses limites. Elle peut rapidement constituer une charge mentale pour les aidants proches, et surtout s’avérer lourde et chère, selon le degré de dépendance. "Les services fournis par les centres de coordination de type 'Aide et soins à domicile' étant essentiellement focalisés sur les soins, ils ne permettent pas forcément une prise en charge holistique", observe Pauline Dubois. Dans le cadre de son activité, elle propose également une assistance administrative et une aide multiforme aux démarches quotidiennes.

Répit (temporaire)

C’est pourquoi, dès le moment où, dans un couple, l’un des partenaires devient trop dépendant, il est préférable qu’il intègre rapidement une maison de repos où il sera pris en charge. L’autre pourra alors éventuellement se maintenir à domicile et poursuivre ses activités normalement, au besoin avec une assistance spécifique: aide familiale, soins et repas à domicile, télésurveillance (type télésecours, au tarif de 13 à 17 euros selon les mutuelles, etc.), suggère Pauline Dubois. Si l’état des deux conjoints s’est dégradé, "l’option la plus sage et la plus durable est qu’ils intègrent directement une maison de repos ensemble. D’autant que lorsqu’on entre à deux et qu’on partage une chambre double, le prix par résident est diminué", poursuit-elle.

Pauline Dubois déplore d'ailleurs le "bashing" exagéré qui a considérablement détérioré l’image des maisons de repos, même si tout n'est pas rose partout.

"Aller en maison de repos n’empêche pas de conserver son autonomie et sa liberté. Dans certains établissements, les chambres sont vastes. On peut emporter pas mal de meubles et d’effets personnels pour se reconstruire un cadre de vie familier. Si vous êtes en forme, vous pouvez parfaitement continuer à sortir, à aller au resto, au club de bridge, faire une activité avec des amis… ", souligne-t-elle. "Intégrer une maison de repos, c’est avant tout intégrer un cadre sécurisé. Cela permet aussi d’offrir du répit à tous. Aux résidents comme aux proches, et ce, également le temps de vacances, d’une revalidation ou de l’hospitalisation du partenaire."

Une fois installés, les résidents peuvent en outre bénéficier de l’appui d’assistants sociaux qui recherchent les aides auxquelles ils peuvent prétendre, en fonction de leur statut, de leurs revenus, etc.

Enfin, certains l’ignorent, mais l’assurance autonomie (obligatoire en Flandre et encore peu répandue ailleurs) permet de bénéficier d’une intervention mensuelle lors de l’entrée en maison de repos, rappelle Pauline Dubois.

Cohabitation intergénérationnelle

Si l'état de la personne et la configuration du logement le permettent, une formule collocation intergénérationnelle peut également être envisagée, via des organismes comme 1 toit 2 âges, par exemple. "Outre l’aide, les services et la présence d’un jeune étudiant ou travailleur qui constituent une sécurité appréciable, le senior peut compter sur une petite source de revenus", souligne Pauline Dubois.

Le viager

Enfin, le viager constitue aussi une option à étudier. "Vu le niveau actuel des prix de l’immobilier, en particulier à Bruxelles, la vente en viager – si elle est bien conçue – peut être particulièrement intéressante", estime Pauline Dubois. Cela permet de toucher un bouquet immédiatement, puis des rentes mensuelles. "Plusieurs de mes clients en ont profité jusqu’au bout et ont pu, grâce à cela, couler de vieux jours sereins."

Nécessaire downsizing