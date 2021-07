Rédigez un contrat de location entre particuliers

Lorsque vous mettez en location votre résidence secondaire, soit vous vous chargez des formalités de location, soit vous les confiez à une société de gestion locative saisonnière. Si vous optez pour le premier choix, il est plus que recommandé d’avoir d’office recours à un contrat de location de courte durée (maximum 90 jours) – comme le ferait l’agence de gestion locative – et cela, même si vous louez votre bien aux amis de vos amis .

Clauses indispensables

Mais peu importe où se situe votre bien, des clauses indispensables doivent figurer dans votre contrat de location. Tout d’abord, celui-ci doit mentionner les noms et adresses des cocontractants (à savoir le propriétaire et le locataire). Il doit également prévoir précisément la période de location, c’est-à-dire, les dates de début et de fin, ainsi que les heures d’arrivée et de départ.