Suivez les appels d’offres online pour votre bien sur Bidimo

Mise en vente

Les vendeurs afficheront un prix de départ pour leur bien et sélectionneront, à l’issue de la collecte des offres, celle qui leur semble la plus intéressante. "Les agents peuvent publier des annonces avec autant de photos et de caractéristiques qu'ils le souhaitent et y associer directement l’appel d’offres immobilières en ligne pour une période fixée à l’avance, de 42 jours maximum", détaille Laurent Lejeune, CEO de Bidimo. Une solution qui garantit, selon lui, précision, transparence et flexibilité.